Norsk nedtur i Elitloppet, Propulsion vant

Blekkans hest Looking Superb sladdet bak feltet og var sjanseløs i sin kvalifisering.

I finalen ble det ikke noe toppfart før den siste kilometeren. Örjan Kihlström og Propulsion vant endelig Elitloppet i sitt femte forsøk. Hesten rundet dermed 35 millioner kroner innkjørt i karrieren. Han har også vunnet verdens hardeste travløp Prix d'Amérique.

Norskfødte Cokstile gikk et kanonløp og ble nummer to. Det ga vel 1,5 millioner kroner.

Fra et meget vrient startspor (sju) havnet Looking Superb som ventet i baktroppen etter at åpningsrushet hadde lagt seg i kvaliken. Da var to betrodde hester allerede borte på grunn av galopp, og det så veldig lyst ut for Looking Superb en liten stund.

Men 7-åringen kom likevel aldri inn i løpet og var slått med flere lengder av de beste. Looking Superb ble nummer fem, og bare de fire beste kom med i finalen. Vant gjorde franske Earl Simon.

I det andre heatet vant italienskeide Cokstile etter en meget imponerende innsats. Cokstile ble solgt av sin norske eier for et snaut år siden og har siden vunnet en rekke store løp med base i Italia.

Skade

Blekkan kjøpte inn hesten på en auksjon i 2014. Looking Superb kostet 370.000 kroner. Etter en fin karriere i Norge tok karrieren helt av da hesten flyttet til Frankrike høsten 2018. Der løp Looking Superb inn vel 4 millioner kroner i løpet av bare sju-åtte måneder.

Blekkan hadde en dramatisk opptakt til Elitloppet da han fikk jernspon i det ene øyet tidligere denne uka. Det ordnet seg bra etter en tur på sykehus. 60 mil i bilen søndag morgen og formiddag førte Blekkan til Solvalla-banen til sin største oppgave i karrieren.

For første gang på halvannet år fikk han søndag kjøre Looking Superb.

Mye positivt tidlig på dagen

Men det ble en norsk superstart på Elitloppet-søndagen. Odd Herakles vant første løp og fikk vel 500.000 kroner. Kort etter kom Ecurie D. med en knockout.

Kaldblodshesten Odd Herakles ledet fra start til mål og vant meget lett for sin kusk Tom Erik Solberg. Det skjedde foran tomme tribuner i Stockholm.

Dermed har tiåringen tjent cirka 7,5 millioner kroner hittil i karrieren.

– Dette er stort og sterke følelser i sving, sa veterantreneren Lars O. Romtveit til den svensk TV4.

I løp tre var det superstjernen Ecurie D. som vant for tiende gang på rad på like mange forsøk. Hesten er i trening hos norske Frode Hamre. Fireåringen imponerte voldsomt og fikk cirka 515.000 kroner for innsatsen. Tiden ble sensasjonelle 1.09,2, som er ny svensk rekord.

Kusken, den svenske stjernen Erik Adielsson, var nesten tom for ord. – Dette er noe av det verste jeg har vært med i positiv forstand, For en måte han gjorde dette løpet. Jeg er takknemlig fordi jeg fikk kjøre Ecurie D. denne gangen, sa Adielsson.

Ecurie D. kan meget vel være verdens beste travhest om et snaut års tid.

Saken vil bli oppdatert.