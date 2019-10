ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Men det ble ikke bare et øyeblikk, det var egentlig en hel kamp. Selv om ikke dette skulle ende i et EM-sluttspill, er det noe ved dette laget som berører. Det finnes en X-faktor her. De som kan levere noe ekstra når det trengs. Flaks? Ja, det også. Spania hadde to skudd i stengene. Men uflaks har vi hatt nok av.

"Den beste kampen vi har levert, motstanden tatt i betraktning", var Lars Lagerbäcks konklusjon på pressekonferansen. Han roste alle, men trakk særlig fram sidebackene Omar Elabdellaoue og Haitam Aleesami. De to gamle Skeid-backene leverte den offensive viljen han alltid ønsker seg uten for stor risiko.

Alt lå til rette. Ullevaal var fullsatt, lufta var kjølig og publikum var på. Gjennom en oppløftende første omgang fikk vi se et norsk lag som hadde god kontroll, som turte å utfordre, men som ikke satte de få sjansene de fikk.

Spania anno 2019 er ikke som tidligere årganger, nesten blottet for spillere fra Barcelona og Real Madrid, men basisen er der. De misliker ikke å ha ballen. Og de angrep 2. omgangen for å avgjøre denne kampen også, slik de har gjort i alle de andre EM-kvalifiseringskampene tidligere. For første gang hadde Spania elleve spillere fra elleve forskjellige klubber. Da må det bygges samhold.

Det så ut til å gå mot norsk tap etter det mange mente var en keepertabbe av Rune Almenning Jarstein. Men det var flere trekk før det skuddet kom som kunne kritiseres. Det eneste felles i en fotballkamp er at alle gjør feil.

Men det avsluttet med at folk sto på plastsetene og klappet for et landslag som kjempet til siste sekund. Og fikk belønning. Det er ikke ofte viktige landskamper avgjøres fire minutter på overtid i norsk favør. Avgjøres? Det ga Norge uavgjort. Men akkurat der og da var det en seier..

Det satt spanske radiokanaler overalt på Ullevaals pressetribune og snakket gikk mye hurtigere enn spillet i nitti minutter. Her er det lidenskap i hvert spark selv om EM-plassen er mer enn i boks.

Joshua King, Omar Elabdellaoui og Ole Selnæs fikk sine muligheter, i det hele tatt fikk Norge overraskende mange store sjanser i denne kampen. Vi hadde viljen og det helt avgjørende motet til å prøve mot antatt bedre motstand, og det var den største beholdningen ved siden av poenget som fortsatt gir et syltynt EM-håp.. For her var prestasjonen bedre enn resultatet skulle tilsi. Det er noe løfterikt ved dette landslaget. Og målmaskinen Erling Braut Haaland satt på tribunen.

Vi så høyt press, gjenvinninger, trekantspill og offensive backer som vågde å utfordre. Vi så en engasert Lars Lagerbäck utenfor sikkerhetssonen i sluttminuttene. Og vi fikk til og med ballen i mål. Det var ikke opplagt selv på straffespark. For Joshua King hadde misbrukt mulighetene før.

Lars Lagerbäck er fortsatt ubeseiret på Ullevaal. Det er tre år siden siste tap. Det er ikke så veldig mange lag bortsett fra de beste som opplever det. Om EM-plassen ryker var det ikke i kampene mot Spania. Men fire poeng forsvant i de to uavgjorte kampene mot Sverige og Romania, poengtap som irriterer Lars Lagerbäck ennå.

Hva nå? Tirsdag skal Norge opp mot Romania foran tomme tribuner i Bucuresti. Norge må vinne. Men Norges siste EM-sjanse ligger i et omspill i mars fordi vi vant vår gruppe i Nations League. Det blir en semifinale på Ullevaal og en finale tre dager senere. Først da vet vi hvordan Euro 2020 vil se ut.

PS. Joshua King ble tidenes første målscorer mot Spania på norsk jord.

