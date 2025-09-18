Norsk idrett med kraftig fordømmelse av Israels krigføring: – Kan ikke være tause

Uttalelsen fra idrettsstyret kommer i etterkant av denne ukens styremøte.

– Norges idrettsforbund har i dag gitt en uttalelse som fordømmer Israels vilkårlige, massive og uforholdsmessige angrep mot sivile i Gaza og i øvrige palestinske områder, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai til NTB.

– I den sammenheng anerkjenner vi den svært krevende situasjonen som Norges Fotballforbund står i når det gjelder den kommende VM-kvalifiseringskampen mot Israel 11. oktober på Ullevaal, fortsetter hun.

Foran Israel-kampen i Oslo i neste måned er det tatt grep rundt sikkerheten, blant annet i form av at publikumskapasiteten på nasjonalarenaen reduseres noe.

– Vi gir vår fulle støtte til Fotballforbundets håndtering av saken, og synes det er flott at et overskudd fra billettsalget til kampen mot Israel på Ullevål, uavkortet vil gå til Leger Uten Grenser og deres formidable innsats for de sivile som er rammet av krigen i Gaza og i de øvrige palestinske områdene, sier idrettspresidenten.

– Uskyldige ofre

I uttalelsen idrettsstyret har vedtatt denne uken, heter det blant annet at norsk idrett fordømmer ethvert brudd på internasjonal humanitær rett og alle former for aggresjon og krigføring som retter seg mot sivile.

«De uskyldige ofrene for krigføringen som nå utspiller seg i Midtøsten, har vår dypeste medfølelse og sympati», skriver styret.

Videre heter det:

«Vi fordømmer Israels vilkårlige, massive og uforholdsmessige angrep mot sivile i Gaza og i øvrige palestinske områder, som blant andre Amnesty International og den uavhengige undersøkelseskommisjonen for Palestina, opprettet av FNs menneskerettighetsråd, har omtalt som folkemord».

Israelske myndigheter var raskt ute med å kalle den nevnte rapporten «ærekrenkende».

Den norske regjeringen mener på sin side at spørsmålet om folkemord må avgjøres av Den internasjonale domstolen (ICJ), som er FNs øverste juridiske organ.

Ikke taus

Norges idrettsforbund er i torsdagens uttalelse tydelig på at det er nødvendig for idretten å reagere mot krigshandlingene i Gaza.

«Når sivile rammes systematisk og humanitær rett settes til side, kan ikke idretten være taus – vi må ta stilling og stå opp for menneskeverd og rettferdighet», skriver styret.

Onsdag ettermiddag samlet personer tilknyttet aksjonsgruppen for Palestina seg til en markering på Ullevaal stadion. Der har både Norges Fotballforbund og Norges idrettsforbund sine kontorer.

Palestinakomiteen mener Israel bør utestenges fra fotballen.

– Når Israel fortsatt inkluderes i internasjonale turneringer og har medlemskap i Fifa og Uefa, gir det et signal om at deres krigsforbrytelser aksepteres av verdenssamfunnet, sa leder Line Khateeb i Palestinakomiteen til NTB i forbindelse med markeringen.

Fotballpresident Lise Klaveness har tidligere vært tydelig på at boikott ikke er et aktuelt spor for NFF i Israel-debatten.