Norsk gullhåp vil ha OL-utsettelse: – IOC må snart ta et valg

Sammen med makker Christian Sørum er Mol et av Norges heteste gullhåp i Tokyo. Samtidig har den verdensomspennende viruspandemien skapt stor usikkerhet rundt om sommerlekene kan gjennomføres som planlagt.

Søndag åpnet Den internasjonale olympiske komité (IOC) for utsettelse, men understreket samtidig at det ikke haster å ta avgjørelsen.

I Norge sitter verdens beste sandvolleyballduo i hver sine hjem. Både fellestreninger og konkurranser er satt på pause, og det er uvisst når de kan komme i gang igjen. Anders Mol mener virussituasjonen må ende i en OL-utsettelse.

– Ja, uten tvil. Det skader ingen å utsette det i et år. Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke er tatt en avgjørelse om det allerede, sier han til NTB.

Les Reidar Sollies kommentar: «Hva er det med OL-ilden? Akkurat nå blender den mer enn den lyser opp»

Verden satt på pause

Sandvolleyballstjernen understreker at situasjonen som har oppstått rundt koronaviruset, er vanskelig å forholde seg til for alle.

– Vi går rundt og venter på at verden skal starte igjen. Det føles som om den er satt på pause, sier Mol, som like fullt mener at en avklaring rundt OL er på sin plass.

– Jeg synes IOC må ta et valg snart, sier 22-åringen og henviser til at det i idrettsmiljøet kommer stadig sterkere signaler om at sommerlekene ikke kan avvikles som planlagt.

Mandag opplyste OL-komiteen i Canada at det ikke blir aktuelt å sende utøvere til Tokyo i sommer uavhengig av hva IOC faller ned på.

Sjekk det svimlende beløpet ekspertene mener en OL-utsettelse vil koste Japan

OL kan bli sesongåpning

Mol peker også på at han er usikker på i hvilken grad det blir rettferdig å avholde sommerlekene i juli og august. Reiserestriksjoner og karantenetiltak har blant annet gitt, og vil fortsatt gi, en lang periode med varierende muligheter for forberedelser for mange utøvere.

– Jeg er veldig skeptisk til om det blir fair å avholde OL under disse forholdene, sier sandvolleyballprofilen og viser til at han selv og makker Sørum tidligst vil være tilbake i konkurranse rett før Tokyo-lekene.

– Vi får ikke konkurrert før i juli, og det er samme måned som OL skal begynne. Det gir ikke god nok oppkjøring i det hele tatt, sier Mol.

De kommende turneringene i verdensserien er i likhet med noe nær all annen idrett avlyst som et tiltak for å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset.

Ifølge Mol er turneringen i Gstaad i Sveits første mulige konkurranse for dem. Den går i begynnelsen av juli. OL-ilden tennes i Tokyo 24. juli.

– I så fall får vi én konkurranse før et eventuelt OL. Det er helt håpløst, egentlig, sier gullhåpet.

Folkehelsen først

22-åringen er også tydelig på at et eventuelt utsatt OL betyr lite i et større perspektiv.

– Vi er heldige som får konkurrere og leve av det, men det er viktigere ting å passe på. Folkehelsen kan vi ikke sette på spill, fastslår Mol – og legger til:

– Vi vet at vi er sammen om dette. Det gjør alt mye lettere.