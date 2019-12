Norsk dobbeltseier i snøkaoset i Planica

Valnes vant sammen med Sindre Bjørnestad Skar på det som ble en svært spennende lagsprint i et kraftig snøvær i Slovenia.

Gjøran Tefre og Håvard Solås Taugbøl gikk også svært sterkt for Norge 2 og ordnet norsk dobbeltseier. Tredjeplassen gikk til finske Ristomatti Hakola og Joni Mäki.

Det så noe skummelt ut da den sterke franskmannen Lucas Chanavat hang med i teten ut fra siste veksling, men han klarte ikke å hamle opp med Valnes' superspurt. I stedet endte det franske laget på 4.-plass.

Kaotisk

Rennet i Slovenia var preget av tungt snøfall, og det begrenset muligheten til å skaffe seg luker tidlig i løpet. Dermed var det lenge helt jevnt både i herrenes og kvinnenes lagsprint.

– Det var en utfordrende dag, akkurat som i går, men det er likt for alle. Det var en tett kamp med de andre, så det var nesten umulig å ta teten. Jeg prøvde mitt beste, og vi måtte bare kjempe for det, sa Skar til arrangøren.

Både løpere og publikum var dekket av snø underveis, og en oppblåsbar reklamebue ute i løypa falt i bakken under kvinnenes lagsprint. Den måtte en liten stund holdes oppe av stadionpersonell for at løperne skulle kunne gå igjennom den.

Svensk dobbel

De svenske lagene dominerte avslutningen av kvinnesprinten, og det var 2.-laget med Maja Dahlqvist og Linn Svahn som mestret forholdene aller best.

20 år gamle Svahn avgjorde løpet helt på tampen og henviste dermed det svenske 1.-laget, med Stina Nilsson og Jonna Sundling, til 2.-plassen.

– Maja har en så bra rekke resultater i lagsprint. Jeg gjorde bare mitt beste for å holde rekken hennes gående, sa Svahn etter målgang.

Skuffelse

Maiken Caspersen Falla og Ane Appelkvist Stenseth måtte nøye seg med 4.-plassen etter at Nilsson satte inn støtet på slutten av nest siste etappe og fikk med seg Dahlqvist.

Fire lag var samlet i tet inn mot oppløpet. Stenseth klarte ikke å være med helt inn, og da tok sveitsiske Nadine Fähndrich 3.-plassen. Hun gikk sammen med Laurien van der Graaff.

Falla og Stenseth ble slått med 7,58 sekunder av vinneren. Norges 2.-lag med Mari Eide og Tiril Udnes Weng endte på 6.-plass, 12,41 sekunder bak Sveriges 2.-lag.