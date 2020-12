Norsk dobbeltseier i eventyrhelg for skiskytterjentene

Dermed tok verdenscupleder Røiseland sin andre seier for sesongen. Forrige søndag vant hun jaktstarten samme sted.

Røiseland og Markéta Davidová kom sammen inn til den siste skytingen. Sørlendingen skjøt kjapt og traff på alt, mens Davidova måtte ta en strafferunde.

Eckhoff og Dorothea Wierer skjøt også fullt hus, men duoen klarte ikke å ta igjen Røiseland på sisterunden.

Dermed var Røiselands sjuende verdenscupseier i karrieren et faktum. Hun hadde også den beste langrennstiden av samtlige.

Eckhoff ble nummer to.

– Jeg er kjempefornøyd over at jeg klarer å gjennomføre i dag og at Marte vinner. Det har vært en bra norsk helg, sier Eckhoff, som vant både sprinten og jaktstarten.

God skyting

Både Eckhoff og Røiseland plaffet ned alle blinkene på første liggende, og begge var i tet inn mot andre skyting. Der ble det bom på Røiseland, mens Eckhoff skjøtt prikkfritt.

På tredje skyting hadde Eckhoff en eventyrlig mulighet til å gå alene i tet med fullt hus siden konkurrentene bommet, men Eckhoff misset på sisteskuddet og måtte ut i strafferunde.

Dermed var det Davidová som ledet etter tre skytinger.

Men det var Røiseland som viste muskler på siste skyting og til slutt vant.

Ingrid Landmark Tandrevold skjøt seg bort allerede på første skyting med to bom. Hun ble nummer 12 med tre bom, minuttet bak Røiseland. Karoline Knotten endte på 13.-plass med en bom.

Fellesstarten var avslutningen av en råsterk norsk skisytterinnsats. I forrige uke ble det tredobbelt på sprinten og på lørdagens jaktstart gikk Tirill Eckhoff til topps.

Verdenscup skiskyting i Hochfilzen, Østerrike søndag, fellesstart (antall strafferunder i parentes):

Kvinner, 12,5 km:

1) Marte Olsbu Røiseland, Norge 34.05,4 (1), 2) Tiril Eckhoff, Norge 14,0 sek. bak (1), 3) Dorothea Wierer, Italia 26,9 (1), 4) Markéta Davidová, Tsjekkia 33,0 (1), 5) Denise Herrmann, Tyskland 36,6 (2), 6) Elvira Öberg, Sverige 42,4 (2), 7) Julián Simón, Frankrike 47,8 (3), 8) Lisa Theresa Hauser, Østerrike 49,2 (3), 9) Franziska Preuss, Tyskland 49,2 (3), 10) Janina Hettich, Tyskland 56,5 (0).

Øvrige norske: 12) Ingrid Landmark Tandrevold 1.05,9 min. bak (3), 13) Karoline Knotten 1.12,3 (1).

Verdenscupen (9 av 26 renn):

1) Røiseland 415, 2) Hanna Öberg, Sverige 378, 3) Eckhoff 346, 4) E. Öberg 334, 5) Dzinara Alimbekava, Hviterussland 326, 6) Wierer 304, 7) Preuss 297, 8) Tandrevold 271, 9) Herrmann 242, 10) Knotten 237.

Det var sesongens første fellesstart.