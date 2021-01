Norges største kombinerthåp kjører minikohorter inn mot VM

Til helgen er de tilbake i kombinertverdenscupen i Val di Fiemme. Det blir den første konkurransen i 2021.

Sannsynligvis kommer de til å konkurrere sammenhengende i Lahti, Seefeld og Klingenthal etter der igjen før de kan dra tilbake til Norge.

Der kan det bli konkurranser i Lillehammer før VM i Oberstdorf, men det er ikke avgjort.

– Vi har hatt få konkurranser hittil, og det blir viktig å komme inn i en konkurranserytme. Det blir spennende om det blir renn på Lillehammer, for det kommer til å avgjøre mye av programmet vårt framover. Skal vi være med på alt, eller stå av en helg? sier Riiber.

Stor bag

23-åringen sier at han er forberedt på å være i utlandet for hele perioden fram til 6.- 7. februar. Det er første gangen at småbarnspappaen blir så lenge borte fra familien.

– Jeg har pakket bagen for hele perioden fram til den andre uken i februar. Det er tøft mentalt å måtte forlate familien for en så lang periode, men sånn er gamet i dag, og dette er det vi lever av. Det blir morsomt å konkurrere igjen. Jeg er mentalt forberedt på å være med på alt, og blir det for mye og du får noen skavanker igjen, er det bare å hoppe av.

Riiber tror ikke at han tar noen skade av et lengre opphold utenlands så lenge han er skade- og sykdomsfri og har overskuddet i orden.

– Det blir mye facetime og snapchat framover, sier Riiber fra hotellrommet i Cavalese.

Spesielt

Ivar Stuan sier at kombinertgjengen har satset på veldig små kohorter i den spesielle tiden vi er inne i. Oftebro og Riiber er en liten kohort for seg selv, selv om de er så heldig at de har fått enkeltrom.

– Vi har fått en negativ test, og vi kan være rundt på stadion og andre steder, men vi kan ikke være inne på butikker og slikt. Vi må være mer eller mindre isolasjon hele tiden, sier Riiber.

Ivar Stuan forteller mer om de små kohortene.

– Vi har vært igjennom to helger, og heldigvis har vi sluppet unna alt koronavirus. Vi blir testet løpende. Det er litt spesielt at vi har disse små kohortene. Det gjør at ingen utenom tomannskohorten ryker om vi får en negativ test. Smørerne er for eksempel en egen kohort. Vi må innrømme at det er litt lite sosialt, og at det blir svært få møter. Vi får ikke treffes, det blir mest digitalt. Vi har også små kohorter på stadion og bakken.

Stuan sier at det er svært spesielt det opplegget de driver på med.

– Samtidig er dette muligheten til å få gjennomført de kommende ukene og VM. Dette skal vi klare. Vi er veldig vant til å være forsiktig uansett, sier Stuan.

Jens Lurås Oftebro og Jarl Magnus Riiber er begge forhåndsuttatt til VM i Oberstdorf. Riiber har forresten vært klar for mesterskapet lenge som regjerende verdensmester i Seefeld for to år tilbake. Der tok han to gull og ett sølv.

En sju-åtte løpere kjemper om de fire siste plassene i VM-troppen.

