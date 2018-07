Sport

– Vi ser at det innføres internasjonalt og må nok på et tidspunkt også følge etter. Vi har startet en prosess, men det er for tidlig å si noe om når VAR tas i bruk i Norge, forteller konkurransesjef i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn til NTB.

I juni var NFF i møter med de norske toppklubbene og diskuterte muligheten for å innføre videoassistert dømming i den norske eliteserien. Fisketjønn opplevde møtet som nyttig og det er allerede planlagt nye diskusjoner etter sommeren.

– Klubbene er positivt avventende. Vi skal dessuten ha et møte med fotballedelsen i de andre nordiske landene i august for å høre deres synspunkter. Det er ikke utenkelig at det blir et samarbeid innad i Norden, dersom vi velger å gå for VAR på et senere tidspunkt. Foreløpig er det ikke vedtatt noe politisk i NFF.

Spleiselag

En eventuelt innføring av VAR er ventet å koste mellom 15 og 20 millioner kroner. Kostnadene dekkes av et spleiselag mellom NFF og norske toppklubber.

– Det er absolutt et viktig element. FIFA har finansielle muskler som gjør det uproblematisk å innføre VAR. For norsk fotball vil det naturligvis bli et kostnadsspørsmål. Det er også derfor flere av toppklubbene er positive, men avventende.

Dommersjef Terje Hauge er tydelig på at de ønsker videoassistert dømming, men er klar over de store kostnadene en slik investering medfører.

– Det er store kostnader knyttet til både investering i systemet og deretter drift. En må opprette et eget VAR-rom der dommerne følger kampene. Vi har en løpende dialog og vil være klar når norsk fotball er klar. Men norske toppdommere ønsker seg VAR og synes det er spennende – det er helt klart, forteller Hauge til NTB.

Over all forventning i VM

VAR ble et hett tema under flere kamper i Russland. Dommersjef Hauge er likevel imponert over hvor sømløst det viste seg å bli.

– Det gikk over all forventning. En må huske at dette var første gang det ble brukt i et stort mesterskap. FIFA skal ha respekt for at de turte å satse på VAR allerede nå.

52-åringen understreker likevel betydningen av at VAR kun griper inn ved helt åpenbare dommerfeil, dersom det skal bli en suksess på sikt.

– Det vil alltid ble diskusjoner. Særlig når VAR bryter inn ved 50/50-situasjoner. Det skjedde nok kanskje tre-fire ganger for mye i løpet av mesterskapet. Da kan vi sitte å se på bildene om igjen og om igjen uten å bli enig. Det er sentralt at VAR brukes rett, men det er fortsatt tidlig i prosessen og jeg tror det kan bli veldig bra med mer erfaring.

(NTB)