Norge tok sjumilssteg mot VM – Haaland gjorde hattrick mot Israel

Erling Braut Haaland takker Antonio Nusa for assist etter å ha scoret sitt 50. landslagsmål i 5-0-seieren over Israel. Fredrik Varfjell / NTB

De norske spillerne greide å legge Martin Ødegaards skadefravær og det forstyrrende politiske bakteppet bak seg og ta et nytt sjumilssteg mot VM. «Let the ball talk» sto det på et banner på den lille israelske tribuneseksjonen. Det gjorde de norske spillerne, og Haaland gjorde sitt sjette hattrick for landslaget da et israelsk lag på desperat poengjakt ble kontret i senk.

– Det var en mental seier. Alle gjorde en fantastisk jobb, men vi var litt shaky etter de to straffemissene. Da spilte Israel litt rundt og gjennom oss. I 4-4-2 er det vanskeligere å ha defensiv kontroll, men det gir enorme muligheter i kontringsspillet, sa Ståle Solbakken.

Hans lag tangerte den norske landslagsrekorden på ni strake seire, satt i 1999 forrige gang Norge kvalifiserte seg til et sluttspill. Landslaget satte samtidig rekord med sin åttende hjemmeseier på rad.

Med seier over Estland på Ullevaal i november vil Norge trolig kunne tape for Italia med mange måls margin på San Siro tre dager senere og likevel bli gruppevinner. Avgir Italia poeng i noen av sine kamper før den tid, vil Norge bli VM-klar allerede med seier over Estland.

Annonse

Norge har 26 plussmål etter lørdagens kamp. Italia har 5 plussmål før sine kamper mot Estland (borte, i kveld), Israel (hjemme, tirsdag), Moldova (borte, 13/11) og Norge.

Alexander Sørloth var etter kampen kort og klar da han i pressesonen fikk spørsmål om han har sett spissmakker Haaland bedre:

– Nei.

Frustrerende start

Annonse

Det meste gikk galt for Norge de første ti minuttene. Først bommet Haaland to ganger fra straffemerket, så tok en banestormer seg forbi de mange vaktene og kom seg midt ut på Norges halvdel før han ble innhentet og dratt ut av tre vakter.

Etter en snau halvtime var det likevel et kokende Ullevaal som feiret norsk tremålsledelse og sang «Norge skal til VM».

To israelske selvmål på hver sin side av Haalands 49. landslagsmål sørget for det. Israel hadde ballen mye og presset i perioder Norge tilbake, men hadde ikke noe forsvar mot Norges kontringsstyrke.

Kampen startet med israelsk ballbesittelse i flere minutter, men så kom Norges første kontring, og Haaland satte keeper Peretz på en prøve han så vidt besto. I kampen om returen ble Patrick Berg stemplet, og Norge fikk straffe.

Annonse

På grunn av VAR-sjekk var det spilt fire minutter da Haaland kunne skyte. Peretz kastet seg til høyre og slo ut, men han hadde beveget seg ut fra streken for tidlig. Ett minutt senere skjøt Haaland igjen, men keeper kastet seg mot venstre og reddet igjen.

– Jeg tenkte at det ikke var mulig, sa Solbakken om Haalands dobbeltmiss.

Rett etter kom episoden med banestormeren, og det virket som det kanskje ikke skulle bli Norges dag. Det tok ikke motet fra spillerne, heller ikke da Antonio Nusa ble felt av Or Blorian, men dommeren mente at Norge hadde fått nok straffespark.

Tre mål på ti minutter

Annonse

I det 18. minutt ble Sørloth spilt fram av Oscar Bobb på høyresiden, akselererte fra Mohammad Abu Fani og la inn fra dødlinjen. Ved lengste stolpe gikk Nusa i hodeduell med Anan Khalaili. Han traff ikke ballen ordentlig, men den spratt i bakhodet på israeleren og seilte inn i mål. Nusa pekte på tinningen sin, men Uefa førte det som selvmål.

Israel fortsatte å presse Norge tilbake, og åtte minutter senere måtte Ørjan Nyland to ganger i aksjon for å stoppe en israelsk avslutning og et livsfarlig innlegg, men deretter tok det bare sekunder før kampen var punktert.

I det 27. minutt gikk ballen på en norsk kontring raskt og kontant fra Berg til Bobb og til Sørloth, som spilte fram Haaland. Superspissen utfordret Blorian, rykket fra ham og sendte et diagonalskudd forbi en sjanseløs keeper.

Halvannet minutt senere så det ut som Haaland skulle få sitt 50. landslagsmål, men i stedet var tre israelere sist på 3-0-målet. Nusa stjal ballen fra Khalaili ute ved sidelinjen og satte fart. Han sendte ballen inn mot Haaland, som kanskje så vidt var borti den, men Khalaili beinet den mot eget mål. Keeper klarerte, men rett i hånden til Idan Nachmias og i mål. Selvmålsscoreren kolliderte med stolpen og måtte byttes ut.

Annonse

Hattrick igjen

Norge styrte alt i den andre omgangen, og Haaland stanget inn jubileumsmålet i det 63. minutt. Nusa rykket fra to motspillere på venstresiden og la inn. Haaland knuste Matan Baltaxa i lufta og nikket inn.

I det 72. minutt fullførte han sitt hattrick, igjen ved å nikke inn et Nusa-innlegg. Denne gang styrte han ballen i åpent mål ved lengste stolpe.

Tirsdag kommer VM-klare New Zealand til Ullevaal i en vennskapskamp. Da kan Norge for første gang oppnå en tosifret seiersrekke, men det er neste måned storverket skal fullføres for Solbakken og hans menn. Nå peker alle piler Norges vei.

Hattrickhelten Erling Braut Haaland med matchballen under armen sammen med landslagssjef Ståle Solbakken etter 5-0-seieren over Israel. Jonas Fæste Laksekjøn / NTB

Erling Braut Haaland nikker inn sitt 50. landslagsmål, som ga 4-0-ledelse mot Israel. Fredrik Varfjell / NTB

Lagkaptein Erling Braut Haaland har nettopp gitt Norge 2-0-ledelse over Israel med sitt 49. landslagsmål. Jonas Been Henriksen / NTB

Antonio Nusa peker mot tinningen sin, men Norges ledermål mot Israel ble notert som et israelsk selvmål. Fredrik Varfjell / NTB

Erling Braut Haaland presser fram et israelsk selvmål som ga Norge 3-0-ledelse i VM-kvalifiseringskampen på Ullevaal. Jonas Fæste Laksekjøn / NTB