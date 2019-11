Portugal tok ledelsen da Bernardo Silva slo en silkemyk langpasning bak forsvaret til Luxembourg som endte opp hos Bruno Fernandes. Fernandes som har vært linket til Silvas Manchester City, brukte bare to touch da han lekkert tok ned ballen og satte den i mål i nærmeste hjørnet.

Ronaldo fikk sitt mål nummer 99 for landslaget like før slutt da han pirket en ball i nettet og stjal målet fra sin landsmann Diogo Jota nesten hadde kranglet ballen over linja.

Ronaldo kan bli første européer med 100 mål for landslaget neste gang han får nettkjenning for Portugal. Bare iranske Ali Daei har flere for sitt landlslag med 109 mål på 103 kamper. Ronaldo har på sin side spilt 163 kamper.

Ubeseirede Ukraina

I den andre kampen i gruppen måtte Serbia vinne hjemme mot Ukraina, samt få hjelp fra Luxembourg mot Portugal for å kvalifisere direkte til EM. Det åpnet bra med straffemål fra Dusan Tadic etter 9 minutter, men Ukraina utlignet både til 1-1 og 2-2 og ender opp som gruppevinner uten et eneste tap.

Tadic skaffet straffen sin selv da han skjøt i armen på Mykola Matvienko og dommer pekte på straffemerket. Ajax-stjernen sendte keeper til sin venstre og ballen iskaldt midt i mål.

Etter 32 minutter kom utligningen for Ukraina. Et nydelig innlegg av Viktor Tsygankov ble møtt av Roman Yaremchuk som enkelt styrte ballen i mål med hodet.

Ti minutter ut i andre omgang tok Serbia ledelsen igjen ved Aleksandar Mitrovic. Fulham-spissen tok ned ballen på bakerste og satte den i mål via motsatt stolpe.

Serbia fikk ikke hjelp av Luxembourg og klarte heller ikke å gjøre jobben selv. Artem Besedin fikk plukket opp ballen fra elleve meter etter en corner og sendte en markkryper som snek seg inn bak keeper.

Norge møter Serbia

Ukraina ender opp som vinner av gruppe B med 20 poeng, mens Portugal følger dem til EM på annenplass med 17 poeng.

Serbia klarte dermed ikke å kvalifisere seg direkte og blir Norges motstander i nasjonsligaomspillet. De møtes til kamp på Ullevål 26. mars, der vinneren får sjansen til å kvalifisere seg til EM gjennom omspillsfinalen 31. mars. Der blir vinneren av oppgjøret Skottland mot Romania.