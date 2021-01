Landslagssjef Christian Berge toppet ikke laget mot nordafrikanerne, men det var godt nok og vel så det. Blant annet startet keeper Kristian Sæverås for første gang i mesterskapet. Thomas Solstad og Kevin Maagerø Gulliksen fikk også mye kamptid. Det sto 17-11 ved pause. Det ble ikke dramatisk i 2.-omgangen heller. Norge kan nå bare innstille seg på skjebnesøndagen.

Det venter spennende timer i Hassan Moustafa-hallen i 6.-oktoberbyen. Oppgjøret mellom Frankrike og Portugal blir helt avgjørende for de norske spillerne. Trolig ser Norges tropp det oppgjøret på hotellet etter sin kamp mot Island.

Norge går garantert til kvartfinale med seier over islendingene kombinert med at Portugal avgir poeng mot Frankrike.

De norske gutta avanserer (på innbyrdes oppgjør) også med uavgjort og tap dersom Portugal oppnår samme resultat som Norge. Norge-uavgjort og portugisisk tap holder også til norsk avansement.

Et helt usannsynlig fransk stortap på åtte mål eller mer, kombinert med norsk seier, sender Portugal videre sammen med de norske gutta

Enige?

Et problem for Norge, under forutsetning av norsk seier, er at Frankrike kan tåle et nederlag i seksmålsklassen og likevel få kvartfinale sammen med portugiserne. Og dersom franskmennene taper med ett eller to mål, vil de vinne gruppen, men ta med seg Portugal som toer.

Bakgrunnen for dette er at den interne målforskjellen avgjør mellom Frankrike, Portugal og Norge om alle tre havner på åtte poeng. Her er den norske troppen ille ute med tre minusmål totalt.

Eller går Frankrike inn med alt for trolig å unngå sterke Spania i kvartfinalen?

Er begge lag fornøyd med en småsnill times håndball, liten belastning og et resultat begge kan leve godt med?

Håndballhistorien har mange slike tilfeller. Norge fikk merke noe av dette i en kamp i 2012-EM. Da slapp Slovenia inn mål med vilje mot Island for å skaffe seg det beste utgangspunktet for videre spill.

OL-håpet

Dersom Norge blir slått ut av VM før cupspillet, vil det ikke få annen konsekvens enn null i pengebonus til spillerne og kanskje den svakeste mesterskapsplasseringen siden EM for ni år siden (13.-plass).

Norge er sikret plass i OL-kvalifiseringen i mars – om den gjennomføres – mot svært overkommelige lag som Brasil, Chile og Sør-Korea.

Må denne turneringen avlyses på grunn av pandemien, får Norge etter all sannsynlighet en friplass i OL på grunn av at laget et seedet nummer én.