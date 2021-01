Norge-legende blir U23-landslagstrener

Stensland, som i sin tid spilte 144 A-landskamper, erstatter Alexander Straus, som i høst ble hovedtrener i Sandviken.

– Ingvilds karriere snakker for seg selv, og hennes erfaring derfra er svært verdifull for oss og for spillerne på vei opp og fram. Dessuten kjenner vi Ingvild godt fra jobbing rundt landslag og U23 tidligere, så dette er en løsning vi er svært begeistret for, sier Truls Dæhli, som er seksjonsleder for aldersbestemte landslag i Norges Fotballforbund.

39-åringen starter riktig nok ikke i jobben med det første. Stensland venter barn i mai og vil gå inn i sin nye rolle først når permisjonstiden er over. Trolig blir det fra nyttår i 2022. NFF opplyser at trenerjobben skal håndteres internt i overgangsperioden.

Stensland har tidligere vært assistenttrener for U23- og J19-landslaget.

– Jeg ser på det som en tillitserklæring og utfordring å få hovedtrenerjobben. U23-landslaget er et viktig landslag med tanke på rekruttering til A-landslaget, og jeg ser fram til å jobbe med dem som er der og skal opp til det beste nivået, sier hun.

