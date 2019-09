Norge fikk VM-revansj mot England med 2-1 etter Caros drømmemål

Av Sjur Natvig

BERGEN: Da kampen så ut til å skulle ebbe ut med 1-1 tok «Caro» saken i egne hender, fosset forbi hele det engelske forsvaret og banket ballen i mål. En fantastisk soloscoring av en ekte fotballkunstner.

– Det var en gavepakke med en feilpasning, men det var en del igjen å gjøre. Jeg spiller på instinkt, og til slutt endte jeg med å skyte ballen i mål, sa matchvinneren til NTB.

– Jeg ville drive så lenge som mulig og skape en en-mot-en-situasjon, for de var ekstremt i ubalanse. Til slutt vendte jeg opp og prøvde å skyte høyt, for da er det ofte vanskelig for keeper.

Ballen føk rett over hodet på målvakten.

Et rekordstort hjemmepublikum på 10.830 fulgte Norges kvinnelandslags første hjemmekamp på ett år, mot laget som knuste de norske i VM. Ambisjonen om å vise at kvartfinalen ikke viste rett styrkeforhold ble innfridd til fulle.

Takket av Ingrid

– Jeg føler ikke at vi har tatt revansj før vi møter dem i et sluttspill og slår dem ut, eller iallfall slår dem. Men dette var en veldig fin måte å takke av Ingrid på, sa «Caro».

I sin 138. og siste landskamp var Ingrid Hjelmseth (39) Norges kaptein. Hun ble byttet ut rett før slutt og fikk stående applaus i tillegg til omfavnelser av alle lagvenninnene.

Hennes ambisjon om å holde nullen i avskjedskampen ble umulig å innfri da Georgia Stanway fikk sitt livs drømmetreff etter ni minutter. Nikita Parris tok imot et langt oppspill og dyttet ballen til Manchester City-spilleren, som fra nesten 25 meter sendte den tverrligger-inn i krysset.

England ledet så vidt fortjent ved pause, men etter pausen var Norge best og utlignet fortjent med Frida Maanums nikk på hjørnespark fra Guro Reiten. I det 53. minutt vant hun duellen med Rachel Daly ved nærmeste stolpe og styrte inn 1-1.

Uventet formasjon

Under mandagens trening ble Reiten drillet som spiss i spann med Graham Hansen, og det var hva vi forventet å se fra start. I stedet sendte Martin Sjögren laget på banen i 4-5-1-formasjon med Reiten som indreløper.

Norge ble innledningsvis spilt svært lavt, og det ble veldig langt fram når laget vant ballen. Det endret seg da England fikk sitt tidlige ledermål.

England trakk seg noe tilbake, og Norge begynte å spille seg til muligheter, selv om få av dem ble store. Englands spillere var som klegger på ballføreren og gjorde det norske pasningsspillet mer urytmisk enn vanlig, ellers kunne det blitt virkelig ubehagelig for keeper Carly Telford.

I stedet trengte hun bare å gjøre en virkelig redning i første omgang. Det var på overtid, da Guro Reiten fikk ballen på siden etter et teknisk C-moment av Karina Sævik som skapte ubalanse i gjesteforsvaret. Reitens skudd var nok ment som innlegg, men ballen ville gått inn i krysset om ikke Telford, som hadde sola i øynene, med nød og neppe hadde greid å slå den ut.

England var også farlig. Kristine Minde taklet Jodie Taylor inne i målgården i det 35. minutt, mens Hjelmseth kastet seg i beina på spissen og reddet tre minutter senere.

Endelig jubel

Etter pause fikk publikum mye å juble for. Først slo en tofotsdribling av Graham Hansen hull på forsvaret, og Sæviks innlegg fant Amalie Eikeland alene foran mål. Telford gjorde en kjemperedning og slo hennes skudd til corner. Det hjalp ikke da Reitens hjørnespark fant hodet til Maanum.

Lucy Bronze holdt på å score med hodet i andre ende av banen nesten før de norske var ferdig med å juble, men avslutningen strøk stolpen.

Norge satte det engelske målet under press og jaget et vinnermål, mot slutten med innbytter Lisa-Marie Utland som midtspiss. Til slutt var det Norges største stjerne som ordnet festen på Brann stadion.

Kampfakta:

Landskamp fotball kvinner i Bergen tirsdag:

Norge – England 2-1 (0-1)

Brann stadion: 10.830 tilskuere

Mål: 0-1 Georgia Stanway (10), 1-1 Frida Maanum (53), 2-1 Caroline Graham Hansen (89).

Dommer: Lina Lehtovaara, Finland.

Ingen kort.

Lagene:

Norge (4-5-1): Ingrid Hjelmseth (Cecilie Fiskerstrand fra 85.) – Ingrid Moe Wold, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Kristine Minde – Karina Sævik, Guro Reiten, Vilde Bøe Risa, Frida Maanum (Ingrid Syrstad Engen fra 56.), Amalie Eikeland (Lisa-Marie Utland fra 69.) – Caroline Graham Hansen.

Ubenyttede reserver: Oda Bogstad – Synne Skinnes Hansen, Elise Thorsnes, Tuva Hansen, Kristine Leine, Emilie Nautnes.

England (4-1-4-1): Carly Telford (Ellie Roebuck fra 77.) – Rachel Daly (Leah Williamson fra 77.), Steph Houghton, Millie Bright, Demi Stokes – Keira Walsh – Nikita Parris (Beth Mead fra 83.), Georgia Stanway (Fara Williams fra 89.), Lucy Bronze, Toni Duggan – Jodie Taylor (Beth England fra 77.).

Ubenyttede reserver: Mary Earps, Sandy MacIver – Hannah Blundell, Abbie McManus, Melissa Lawley, Aoife Mannion, Lucy Staniforth.