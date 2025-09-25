Norge blir trolig rammet av EU-tiltak

I april dro statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ens ærend til Brussel for å diskutere tollunntak med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Nå går det mot at Norge likevel havner utenfor EUs beskyttelsestiltak. Foto: AP / NTB

Helt siden desember i fjor, da EU først varslet om slike beskyttelsestiltak, har regjeringen jobbet på spreng for å sikre at Norge ikke blir omfattet av tiltakene.

Budskapet fra norske politikere har igjen og igjen vært at Norge må havne innenfor og ikke utenfor eventuelle tollmurer.

Men innsatsen ser ut til å ha vært til liten nytte, får NTB opplyst.