Norge blir trolig rammet av EU-tiltak

Norge vil trolig havne utenfor når EU innfører beskyttelsestiltak for stål- og jernindustrien, opplyser kilder til NTB. 2000 arbeidsplasser kan være i fare.

I april dro statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ens ærend til Brussel for å diskutere tollunntak med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Nå går det mot at Norge likevel havner utenfor EUs beskyttelsestiltak.

Verden

Bibiana Piene/NTB
Publisert

Helt siden desember i fjor, da EU først varslet om slike beskyttelsestiltak, har regjeringen jobbet på spreng for å sikre at Norge ikke blir omfattet av tiltakene.

Budskapet fra norske politikere har igjen og igjen vært at Norge må havne innenfor og ikke utenfor eventuelle tollmurer.

Men innsatsen ser ut til å ha vært til liten nytte, får NTB opplyst.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

ntb innenriks sport
Powered by Labrador CMS