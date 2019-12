Tom Nordlie har fått jobben med å redde Lillestrøm fra nedrykk når laget møter Start i to kvalifiseringskamper mot Start kommende lørdag i Kristiansand og på Åråsen om en uke.

Nordlie rykket ned med Skeid til 2. divisjon i år og har kontrakt med Skeid ut 2020. Han fikk dem opp i OBOS-ligaen i fjor.

Under fotballgallaen på Ullevaal stadion mandag kveld gikk Nordlie langt i å bekrefte at han var aktuell for disse to kampene etter at Jørgen Lennartsson fikk sparken mandag.

Nordlie har vært medlem av LSK siden han var sju år gammel.

Men kvalifiseringskamper har vært et lite mareritt for en av Norges mest rutinerte trenere.

Han har ledet tre lag i kvalifisering før: Vålerenga, Sandefjord og Fredrikstad.

* I 2000 var han fersk VIF-trener da laget snublet mot Sogndal der det ble 2-2 i den avgjørende kampen på Ullevaal. Påfølgende vinter måtte han vike plassen for Kjetil Rekdal.

* I 2003 ledet han Sandefjord i kvalifisering mot Vålerenga. I en ikonisk kamp i Vallhall tapte Sandefjord 3-5 etter svært omstridte dommeravgjørelser.

* I 2009 var han trener for Fredrikstad, som røk ut i kvalifiseringen i kamper mot naboen Sarpsborg 08. I januar påfølgende år var han ferdig som FFK-trener etter en turbulent avgang. Tapet for Sarpsborg endret mye av styrkeforholdet i Østfold-fotballen.

Mandag kveld var det en humoristisk Nordlie som kommenterte ryktene overfor Eurosport.

– Det er litt gambling dette her, jeg gjør det kanskje mer av hjertet enn av hjernen, sa han.

FAKTA

Dette er Tom Nordlies (57) trenerkarriere på toppnivå:

* Skeid (2016-2019): 3 år, 7 måneder

* Avaldsnes (2014-2015): 9 måneder

* Sandnes Ulf (2014): 4 måneder

* Kongsvinger (2011-2012): 1 år, 2 måneder

* Fredrikstad (2009-2010): 5 måneder

* Kongsvinger (2008-2009): 1 år

* Lillestrøm (2006-2008): 1 år, 6 måneder

* Viking (2006): 2 måneder

* Start (2003-2006): 2 år, 7 måneder

* Sandefjord (2001-2003): 2 år, 1 måned

* Vålerenga (1999-2001): 1 år, 2 måneder

* Odd (1997-1999): 2 år, 11 måneder

* Nordlie kom fra Skjetten til Odd i 1997.