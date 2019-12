Nordlie har sagt opp i Skeid

ÅRÅSEN (Dagsavisen): – Det var et dilemma. Jeg hadde jo kontrakt med Skeid ett år til. Jeg har måttet terminere kontrakten med Skeid for ikke å utløse en kompensasjon som vile vært kostbart for Lillestrøm, sa Tom Nordlie på tirsdagens pressekonferanse på Åråsen.

– Dette er den ultimate utfordringen. Å redde Lillestrøm. Men jeg vet ikke om jeg har jobb noe sted fra nyttår, sier han.

Det var Lillestrøm som tok kontakt med Skeid om å "få låne" Nordlie før de tok kontakt med Nordlie selv.

Etter forhandlinger mellom klubbene endte det med at Nordlie sa opp jobben i Skeid før han inngikk avtalen med Lillestrøm. Lillestrøm utelukker ikke at Nordlie trener laget også i 2020 hvis kvalifiseringen lykkes.

Skeid aksepterte oppgsigelsen og vil nå starte jakten på ny trener.

– Begge klubbene og jeg har opptrått ryddig, jeg har også hatt kontakt med trenerforeningen. Jeg gjør ikke dette på grunn av økonomi, men på grunn av et bankende hjerte for LSK. Men det er også mye gambling i dette. Kanskje både Lillestrøm og Start vil ha meg neste år, eller ingen av dem, sier Nordlie som har trent begge klubbene før og har en sterk posisjon i Kristiansand.

Å gå tilbake til Skeid er heller ikke aktuelt.

Lengst tid i Skeid

Tom Nordlie trente Lillestrøm til cupgull i 2007 før han forlot klubben året etter på grunn av samarbeidsproblemer mellom ham og daværende sportssjef Jan Åge Fjørtoft.

Men Lillestrøm har alltid hatt en plass i hjertet hans og han har vært medlem i klubben siden han var sju år gammel.

Tom Nordlie har satt personlig rekord i å være i samme klubb i over tre år. Han har opplevd både opprykk (2018) og nedrykk (2019) med Skeid.

– Vi tror Tom er den mannen som kjenner Lillestrøm best som ikke er i klubben. Dessuten kjenner han Start godt etter å ha spilt mot dem to ganger i år, sier LSKs sportssjef Simon Mesfin.

– Tom Nordlie har en klar ide om hvordan han skal angripe de to kampene og hvordan vi skal holde plassen i Eliteserien, sier han videre.

– Start har 90 millioner i budsjett. Jeg tror presset er vel så stort på dem, sier Nordlie, som legger til.

– Jeg hadde ikke gjort dette hvis det hadde vært en annen klubb enn Lillestrøm, sier Nordlie, som var ringside i siste serierunde da Lillestrøm spilte 0-0 mot Sarpsborg 08 og havnet i denne situasjonen.

Fakta om Tom Nordlies trenerjobber

Dette er Tom Nordlies (57) trenerkarriere på toppnivå:

* Skeid (2016-2019): 3 år, 7 måneder

* Avaldsnes (2014-2015): 9 måneder

* Sandnes Ulf (2014): 4 måneder

* Kongsvinger (2011-2012): 1 år, 2 måneder

* Fredrikstad (2009-2010): 5 måneder

* Kongsvinger (2008-2009): 1 år

* Lillestrøm (2006-2008): 1 år, 6 måneder

* Viking (2006): 2 måneder

* Start (2003-2006): 2 år, 7 måneder

* Sandefjord (2001-2003): 2 år, 1 måned

* Vålerenga (1999-2001): 1 år, 2 måneder

* Odd (1997-1999): 2 år, 11 måneder

* Nordlie kom fra Skjetten til Odd i 1997.

Kilde: NTB