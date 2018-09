Nord- og Sør-Korea vil arrangere OL sammen

Sport

Av NTB

Det kom fram i en felles erklæring fra den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un onsdag morgen.

Skulle planene bli en realitet, vil det være første gang at ett og samme OL blir holdt i to land. I onsdagens erklæring kom det ikke fram noen detaljer rundt den varslede søknaden, verken om hvilke byer som er aktuelle eller hvor langt man er kommet i planleggingsarbeidet.

God tid

Den internasjonale olympiske komité (IOC) pleier tradisjonelt å tildele OL sju år før lekene avvikles. Det vil gi de to koreanske landene tid fram til 2025 med å sette sammen en fullverdig søknad.

Sør-Korea har tidligere arrangert sommer-OL én gang. Hovedstaden Seoul var vertsby i 1988. I februar ble vinter-OL holdt i Pyeongchang.

De koreanske planene om 2032-OL vil få konkurranse fra Tyskland, som allerede har annonsert ønsket om å arrangere sommerlekene i flere byer i delstaten Nordrhein-Westfalen. Indias OL-komité har også vist interesse for OL om 14 år.

Mer samarbeid

I pressemeldingen sendt fra Seoul onsdag sies det også at Moon og Kim har bestemt seg for å samarbeide om store sportsarrangementer, som blant annet sommer-OL i 2020, som avholdes i Japan.

Nord-Korea deltok i år under vinter-OL i sørkoreanske Pyeongchang. Der stilte de to koreanske landene et felles kvinnelag i ishockeyturneringen. (NTB)