Nora Mørks tårer, Thorir Hergeirssons gullrekord

Mange vandrer rundt og tror at de norske håndballjentene vinner hele tida i en tid da norske suksesser slår hverandre i hjel på internasjonale arenaer. Slik er det ikke.

Dette er den første tittelen de tar siden 2016. Hvorfor? Fordi alle de skadde spillerne var tilgjengelige igjen, store navn var tilbake og Thorir Hergeirsson hadde klart å sy dem sammen med ungt talent som alltid kommer opp. I søndagens 2. omgang fikk vi se hvordan laget slet da Frankrike festet grepet. Men Norge kom seg ut av skrustikka og Nora Mørks to scoringer på helt avgjørende tidspunkt, snudde kampen igjen til Norges fordel.

Hva triumfen betø for Nora Mørk fikk vi se da hun prøvde å uttrykke det etter finaleseieren hun selv var med på å avgjøre. Få er mer dedikerte håndballmennesker enn Nora Mørk. Denne finalemuligheten har motivert henne gjennom nye skadeproblemer i de tre årene som er gått siden Nora og Norge tapte VM-finalen for Frankrike. Hun fryktet at skadene var karrieretruende og at hun aldri ville få oppleve dette igjen. Det fikk hun.

Silje Solberg kom til mesterskapet etter koronasmitte og karantene, trodde hele mesterskapet skulle ryke og spilte seg gradvis inn i mesterskapet mens Norges andre- og tredjekeepere gjorde jobben. Marit Malm Frafjord var tilbake etter års fravær og var en av de avgjørende brikkene som gjorde Norge til finalist igjen. Norge gikk ubeseiret gjennom hele mesterskapet som delvis skulle vært arrangert i Norge, men som vi sa fra oss av smittehensyn.

Det sendte jentene inn i en boble av isolasjon som skapte nye utfordringer med hensyn til trivsel i et prestasjonsmiljø. Thorir Hergeirsson har spilt en avgjørende rolle her sammen med sin nye assistenttrener Tonje Larsen. Oppdraget har vært å holde fokus på prestasjon, ikke smitte.

Mange (inkludert undertegnede) var skeptiske til at danskene skulle klare å fullføre mesterskapet mens landet selv ble stengt ned. De klarte det under trygge rammer. Det i seg selv var imponerende og gir et evig stempel på dette mesterskapet som i mange henseende ble historisk.

Nå fortsetter disse jentene forberedelsene mot det som kanskje blir et OL i Tokyo i august og et VM i Spania om ett år. Thorir Hergeirsson forstettter jobben med sin stoiske ro etter at han denne søndagen ble Norges mestvinnende landslagssjef i håndball med sin sjuende tittel. Da er han en tittel foran Marit Breivik som han overtok etter sommeren 2009. Hergeirsson har kontrakt til over OL i Paris i 2024. Under OL i Tokyo er det 20 år siden 56-åringen fra Selfoss ble assistenttrenereb under Marit Breivik.

Da Hergeirsson kom til Norge i 1986 på en visit på Norges Idrettshøgskole var det for en to måneders studievisitt. Han ble her, stiftet familie og er blitt en legende i norsk håndball og toppidrett. Og det er langtfra over.

