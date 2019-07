Noah tenker ikke på at han heter Solskjær

Noah Solskjær (19) fikk et stort øyeblikk da han ble byttet inn mot Manchester United og møtt med stor jubel på Ullevaal i sin første kamp mot Kristiansund, som også ble et familietreff for Solskjær-familien. Unggutten bærer nemlig et stort navn som sønn av Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær, og det er nettopp dette som gjorde tirsdagens kamp ekstra spesiell for far, sønn og supportere på Ullevaal, men likevel er Solskjær-navnet noe Noah ikke tenker mye på.

Fokus

Etter kampen var det ikke bare pappa Solskjær som var i fokus, sønnen Noah Solskjær fikk mye oppmerksomhet fra både norske medier og supportere. Allerede i debuten for Kristiansund på tirsdag som 19 år har unggutten fått stjernestatus i Norge, noe kom kanskje litt er på bakgrunn av at faren er verdens mest kjente nordmann, men dette tenker ikke Noah Solskjær mye på.

– Det å ha navnet Solskjær, er dette noe du tenker på eller prøver å ikke tenke på?

– Vi har egentlig ikke snakket så mye om det før. Jeg tenker egentlig ikke så mye på det, men sånn som i dag så kommer det så klart opp, forteller unggutten etter kampen.

19-åringen blir i Kristiansund ut sesongen og håper på å kunne få kjempet seg mer inn i troppen til A-laget, før han deretter har tanker om å flytte med pappa til England, men fotballplanen videre etter sesongen med Kristiansund er likevel usikker.

– Hvor tenker du at du vil spille i England?

– Jeg vet ikke helt, jeg må finne meg et lag, forteller unge Solskjær.

Kristiansund-spilleren som ble byttet inn i det 87. minutt i treningskampen mot Manchester United, fikk en «high five» og et «lykke til» av pappa før han gikk ut på matta og ble møtt med høy jubel fra de 24.596 frammøtte, både fra United- og Kristiansundsupportere.

Fullsatt

Til tross for nesten fullsatt arena og debut for Noah Solskjær, var Kristiansund-spilleren ikke nervøs før kampen. Han bekrefter at han snakket med faren og United-manageren om å «prøve å nyte det og ikke bli stresset» ute på banen, noe 19-åringen tok til seg og beskrev opplevelsen som «kjempe artig».

Det var kjempe artig. Det er rart å komme utpå og spille mot de store stjernene som Pogba og så videre, sier unggutten til TV2.

«Veldig artig»

Solskjær som hadde sin yngste sønn, Elijah, ved sin side på benken under kampen på Ullevaal virket fornøyd med Noah sin prestasjon og beskriver det som «veldig artig».

– Det var kjekt for ham. Det er veldig artig for Noah å få debuten for 28.000 tilskuere. Det er ikke mange som får det i Norge, sier Solskjær til TV2.

– Jeg får bare håpe at han står på og har det kjekt med fotball, fortsetter han.

Noah hadde også gode lovord å si om sin far etter kampen og bekrefter til TV2 at han ikke er bekymret for kommende Premier League-sesong for Manchester United.

– Jeg syntes det ser bra ut. De skapte mange sjanser, selv om de ikke scoret så mange mål. De har også bare ett baklengsmål på fem kamper, så han gjør det bra, sier Noa Solskjær.