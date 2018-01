NM-vinner Hegstad Krüger vil gape høyt i OL

Sport

Av Egil Sæther

GÅSBU: Fredag var han storfavoritt på den individuelle fristilsdistansen i NM, og han innfridde til fulle. Han utklasset konkurrentene med et løp som nokså sikkert ville ha vært et toppløp og kanskje et palløp også i verdenscupen.

Per Kristian Nygård på 2.-plass var 33,0 sekunder bak. Daniel Stock på 3.-plass var 37,2 sekunder unna.

– Det er vanskelig å sammenligne løp for løp, men det kunne fort ha vært et palløp i verdenscupen også. Jeg vet at når jeg har gått fort på 15 kilometer tidligere i vinter, så har det også holdt bra internasjonalt. Det føltes bra i dag også, og jeg tipper at det ville vært høyt oppe. Det var et bra løp.

Betyr mye

Lyn-løperen sto over Tour de Ski for å konsentrere seg om å holde formen fram mot OL. Derfor var det viktig for ham å prestere nesten én måned siden siste skikkelige konkurranse.

– Dette betyr mye. For det første er det en NM-tittel, som alltid er viktig, og så viser det også at jeg har klart å holde på formen gjennom jula, Det er alltid litt usikkert når man har hatt en lengre konkurransepause. Jeg har følt at jeg har holdt et godt nivå, men jeg har trent mye alene i jula, og da er det godt å få en bekreftelse på at det fortsatt er på et bra nivå.

Det er alltid betryggende å prestere på distansen man skal gå i OL.

– Dette gir selvtillit, og det er siste gang jeg går 15 kilometer før OL. Det å få en slik bekreftelse viser at man er på riktig vei mot planen som er satt opp. Da kan man senke skuldrene uten å stresse noe mer. Da kan man komme inn i et mesterskap med selvtillit.

Flere distanser

– Hva ønsker du å gå i OL? Plassen på 15-kilometeren er vel bankers?

– Jeg har lyst til gå skiathlon. Skøytedelen er tøffere enn klassiskdelen, og jeg tror at det kan passe meg bra. Men det er flere som ønsker å gå den distansen, og jeg vet ikke hvordan jeg ligger an der. Men på 15 kilometer ligger jeg vel veldig godt an. Det er den som jeg har siktet meg mest inn på.

– Femmil?

– Så klart har jeg lyst til å gå femmil. Det er den siste distansen, og jeg går gjerne den. Men det er skiathlon, 15 kilometer og stafett jeg har tenkt mest på. Stafett- og femmilslaget blir vel ikke tatt ut før under mesterskapet. Derfor er det først og fremst de to første individuelle løpene jeg tenker på nå.

– Det kan lønne seg å gå bra i lørdagens skiathlon?

– Ja. Det er nok ikke dumt å gjøre et godt løp i morgen. Jeg er i bra form, men i morgen er det nok et par andre som har ambisjoner om å gå det løpet fort også.

Krüger går også søndagens stafett. Der er Lyn regjerende mester. (NTB)

NM langrenn på Gåsbu fredag:

Menn, 15 km fri teknikk:

1) Simen Hegstad Krüger, Lyn 35.32,3, 2) Per Kristian Nygård, Vestre Spone 0,33,0 min. bak, 3) Daniel Stock, Vadsø 0.37,2, 4) Mathias Rundgreen, Byaasen 0.45,8, 5) Gjøran Tefre, Førde 1.08,2, 6) Simen Andreas Sveen, Ring 1.09,9, 7) Jan Thomas Jenssen, Hommelvik 1.11,0, 8) Johan Tjelle, Lyn 1.14,4, 9) Chris André Jespersen, Strindheim 1.18,3, 10) Anton Lindblad, Sverige 1.20,0,

11) Vebjørn Turtveit, Voss 1.24,5, 12) Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer 1.29,5, 13) Svein Halvor Dahl, Birkebeineren 1.36,5, 14) Espen Udjus Frorud, Skiptvedt 1.36,6, 15) Graeme Killick, Canada 1.40,0, 16) Magne Haga, Åsen 1.49,7, 17) Eirik Sverdrup Augdal, Ringkollen 1.50,0, 18) Jørgen Sæternes Ulvang, Varden Meråker 1.50,4, 19) Kjetil Andre Bjerkrheim, Nesbyen 1.54,5, 20) Anders Gløersen, Rustad 1.58,6,

21) Thomas Bucher-Johannessen, Fossum 1.58,7, 22) Gaute Kvåle, Røldal 2.04,4, 23) Joachim Aurland, Kjellmyra 2.04,8, 24) Harald Ihlebæk, Bækkelaget 2.06,0, 25) Vegard Hamnes, Lillehammer 2.08,4, 26) Petter Stakston, Søre Ål 2.09,2, 27) Erik Olsvik Dengerud, Kjelsås 2.09,9, 28) Emil Nyeng, Ringebu 2.10,5, 29) Nils Magnus Bøen Grave, Korlevoll-Odda 2.11,4, 30) Magnus Stensås, Tydal 2.11,8.