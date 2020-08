I solsteika og varmen på Arna idrettspark møttes Arna-Bjørnar og Vålerenga til Toppseriens femte serierunde lørdag ettermiddag. Sist VIF var i Bergen og omland i serieåpningen mot Sandviken for en drøy måned siden, dro de hjem uten poeng. Mot Arna-Bjørnar skulle det gå langt bedre.

I forrige serierunde mot Avaldsnes startet Vålerenga i sin nye 4-3-3 formasjon, uten å lykkes helt med det. Etter pause gikk de tilbake til sin vante 4-4-2, og snudde til seier. I ettermiddag fungerte den nye formasjonen utmerket.

Startet best

Det så virkelig varmt ut på banen i Bergen, og det ble ikke skapt mange sjanser i kampens første omgang. Likevel var det gjestene fra Oslo som kom best i gang, og gikk i ledelsen etter 11 minutter. VIFs stjernespiss, Ajara Njoya, sendte bortelaget i ledelsen etter innlegg fra den danske kantspilleren Rikke Madsen. Njoya scoret dermed sitt fjerde mål for sesongen, men det ble ikke kamerunerens siste for dagen.

Det var som nevnt en sjansefattig omgang, men Vålerenga dominerte kampen og hadde god kontroll uten å skape de store sjansene. Arna-Bjørnar kom aldri nær utligning før pause.

Njoya-dobbel

Det tok litt tid før begge lag våknet ordentlig etter hvilen, og ti minutter ut i andreomgang holdt VIF-back Andrine Tomter på å rote det til for bortelaget. Venstrebacken ga mer eller mindre bort ballen til hjemmelagets innbytter, Pia Rijsdijk, som videre spilte til unge Linnéa Solvoll Laupstad. 17-årige Laupstad fintet først bort en VIF-forsvarer og kom til avslutning, men en meget god og offensiv inngripen fra Vålerenga-keeper Hannah Seabert forhindret utligning.

VIFs amerikanske sisteskanse vartet opp med en ny, fantastisk redning da hjemmelaget spilte seg alene igjennom. Arna-Bjørnars Thea Bjelde fikk muligheten til å utligne, men Seabert reddet mesterlig igjen. Minuttet etter økte heller bortelaget ledelsen ytterligere. VIF-spiss Njoya viste klasse da hun plasserte ballen utagbart for hjemmelagets keeper og økte til 2-0 for Vålerenga.

Rikke Madsen kom også på scoringslisten for VIF, slik hun gjorde borte mot Arna-Bjørnar i fjor. Dermed sto det hele 3-0 til bortelaget fem minutter før slutt, og Vålerenga kunne kontrollere kampen inn til sluttsignalet.