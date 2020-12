NHL skjerper koronareglene: Slik blir den nye hverdagen for Zuccarello og co.

Rett før jul ble det bekreftet at NHL vil starte snaut to uker inn i det nye året. Hvert lag skal spille 56 kamper i en redusert grunnserie, og de canadiske klubbene vil spille i en egen divisjon på grunn av koronapandemien.

Foran den etterlengtede sesongstarten er det også laget nye protokoller. De har klare regler og restriksjoner for hvordan spillerne skal oppføre seg på reise til og fra kamper. Expressen har gjengitt flere av dem:

* Spillerne må sitte på samme plass på flyet hver gang de reiser. Dette gjelder også hvis laget alltid flyr i et chartret fly.

* Samme regel gjelder under bussturer til og fra flyplassen og arenaen.

* På hotellet må spillerne holde seg på rommene sine når det ikke er måltider eller fellessamlinger.

* Spillerne må sitte på samme plass hver gang de spiser måltider på hotellet.

* Det er ikke tillatt for spillerne å besøke hotellbaren eller å henge i lobbyen. De får heller ikke gå utenfor hotellet for å kjøpe kaffe eller mat.

Mats Zuccarello har spilt NHL i en årrekke. Nordmannen er under kontrakt med Minnesota Wild, men det er ikke for ventet at han kommer til å rekke sesongstarten rett over nyttår. Tidligere i høst var han gjennom en operasjon i håndleddet.