NFF vil ikke svare om de vil forby palestinske flagg på Ullevaal

NFF svarer at stadionreglementet for Ullevaal vil gjelde når Israel kommer på besøk, og det reglementet forbyr å ta med effekter med politiske budskap. Foto: Thomas Andersen / NTB

På sine egne hjemmesider publiserte Norges Fotballforbund (NFF) tirsdag informasjon om billettslipp og sikkerhetsordninger i forbindelse med at Norge møter Israel i VM-kvalifiseringen 11. oktober.

Dagsavisen spurte NFF før helgen om hvordan de stiller seg til om det er lov å ta med seg palestinske effekter inn på kampen, og hvordan de eventuelt vil håndheve UEFAs regelverk som sier at det er strengt forbudt med politiske markeringer før, under og etter fotballkamper og også utenfor stadion.

– Det er stadionreglementet for Ullevaal som gjelder for alle kamper på Ullevaal. Flagg og banner som skal brukes inne på Ullevaal må avklares med NFF på forhånd, slik det er på alle andre kamper. Bannere vil også bli kontrollert ved inngang, skriver kommunikasjonsdirektør Ragnhild Ask Connell til Dagsavisen i en epost.

Vil sikre trygg gjennomføring

I stadionreglementet står det at flagg og lignende effekter med politiske budskap er strengt forbudt å ta med inn på stadionområdet. Det betyr i utgangspunktet at det ikke er lov, men Dagsavisen vet at NFF fortsatt diskuterer hvordan de rent praktisk skal gjennomføre kamparrangementet med både politiet og UEFA.



– På Ullevaal er vårt ansvar å sikre at arrangementet gjennomføres trygt. Eventuelle ytringer må foregå fredelig, og ikke sette liv, helse eller verdier i fare, sier Connell.

Tidligere i sommer gjennomførte UEFA selv en kamp mellom Tottenham og PSG i Supercupfinalen, der det lå to bannere på banen. På det ene sto det «Stop killing children» og det andre «Stop killing civilians», men UEFA svarte selv dagen etter at det ikke var et politisk budskap. Det er også noe NFF kommer til å diskutere med UEFA i månedene før kampstart.

– Det var ikke politisk. Det handler om menneskelighet, man kan si at det er sunn fornuft, sa en Uefa-talsperson til den britiske avisen The Times dagen etter den kampen.

Bannere før kampen mellom Tottenham og PSG i UEFAs Supercup-finale tidligere i august. Denes Erdos

Direktøren sier det er for tidlig å si om forbundet selv kommer til å markere et budskap i forbindelse med kampen, men at NFF anerkjenner ytringsfrihetens viktige betydning.

NFF har besluttet å gi overskuddet fra kampen til et humanitært formål, men hvilket formål er ikke valgt.

– Hverken vi eller andre organisasjoner kan ha en likegyldig holdning til de humanitære lidelsene og de uforholdsmessige angrepene sivilbefolkningen i Gaza har blitt utsatt for over lang tid. Israel er en del av FIFAs og UEFAs konkurranser og det må vi forholde oss til. Men vi ønsker å gi overskuddet til en humanitær organisasjon som hver dag redder liv på Gaza og som bidrar med aktiv nødhjelp på bakken, skriver Connell.

Reduserer tilskuertallet

Connell sier NFF har tett og god dialog både med politiet og UEFA for å sikre en trygg og god gjennomføring. Gjennom den dialogen har det blitt bestemt at NFF tar ned antallet tilskuere med 2-3000, og at billettsalget starter med salg for gullmedlemmer fra 25. august.

– Denne VM-kvalifiseringskampen er spesiell av flere grunner, og i god dialog med politiet og Uefa tar NFF flere hensyn for å sikre trygg gjennomføring for spillere og publikum, sier generalsekretær i Norges Fotballforbund Karl-Petter Løken til NFFs hjemmesider.

– Vi gjør noen ekstra sikkerhetstiltak som begrenser publikumskapasiteten med 2-3000 billetter, legger han til.

Kampen mot Israel i Oslo er den tredje siste i VM-kvalifiseringen for Ståle Solbakkens menn. I november avsluttes den mot Estland og Italia.

Norge har fått en god start på kvalifiseringen og kan kvalifisere seg for et sluttspill for første gang siden europamesterskapet for 25 år siden.