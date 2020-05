NFF våger ikke love seriestart 16. juni

Torsdag åpnet myndighetene for at toppfotballklubbene umiddelbart kan starte opp vanlige treninger. Fra 16. juni er det tillatt å spille kamper, forutsatt at helsemyndighetenes råd og retningslinjene som er nedfelt i NFFs protokoll følges.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund kan imidlertid ikke love at fotballfansen allerede nå kan markere datoen 16. juni for oppstart.

– Hvorvidt vi kan starte opp eliteserien den dagen gjenstår å se. Der må vi jobbe fram terminlister og sesongopplegg sammen med klubbene og Norsk Toppfotball. Det blir en helhetsvurdering av hvordan sesongen skal gjennomføres, sier han til NTB.

Bjerketvedt er samtidig tydelig på at NFF mer enn gjerne ser at det blir fotball på datoen regjeringen har skissert.

– Vi forsøker å starte så tett opptil den datoen som mulig, og gjerne på datoen hvis det er praktisk mulig, sier han.

Ikke presset på

I NFF-kontorene på Ullevaal ble torsdagens beskjed om oppmyking av retningslinjene rundt fotballen mottatt med lettelse.

– Det var ingen stor overraskelse, men vi var ikke orientert på forhånd om hva som var bestemt. Det var en lettelse og en god beskjed å få, sier Bjerketvedt.

Han understreker videre at det den siste tiden har vært god dialog mellom forbundet og både politiske og helsefaglige myndigheter, men avviser at fotballen har presset hardt på for å komme i gang med aktivitet.

– Jeg vil ikke si vi har presset hardt på, men vi ble oppfordret til å ta tak i dette selv, ikke bare stille krav til myndighetene, og utarbeide gode løsninger, sier generalsekretæren og henviser til protokollen forbundet har utarbeidet i samarbeid med Norges idrettsforbund.

Håper på tilskuere

Dersom restriksjonene rundt fotballen hadde blitt videreført, ville det fått store konsekvenser.

– Fotballen har en sterk posisjon og leverer samfunnsoppdraget på mange nivåer. Konsekvensene ville blitt store, men nå blir de i hvert fall begrenset med dette, sier Bjerketvedt.

Kulturminister Abid Raja sa til NTB torsdag at fotballen «mest sannsynlig vil kjøre alle eliteseriekampene uten publikum» denne sesongen.

– Det har vi lagt til grunn i det arbeidet vi har gjort. Det er tatt utgangspunkt i at kampene går uten publikum, i hvert fall i en periode etter oppstart, sier Bjerketvedt.

Håpet om tilskuere et godt stykker utpå høsten har han ikke helt gitt opp.

– Eventuelt i andre halvdel av sesongen. Vi aksepterer uansett situasjonen og må tilpasse oss den, sier NFF-toppen.

