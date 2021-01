Det er norske fotballklubber som har besvart undersøkelsen NFF onsdag presenterte resultatene fra. De viser at 94 prosent av de spurte mener det er viktig eller svært viktig å komme i gang med fotballen nå.

Videre er 70 prosent ganske eller svært bekymret for frafall blant barn og unge dersom aktiviteten utsettes ytterligere etter 18. januar som følge av viruspandemien.

– Det var avgjørende for barn og ungdom å få en normal idrettshverdag gjennom høsten 2020, og det er svært viktig å komme i gang igjen fra 18. januar, etter en periode med nedstenging siden årsskiftet. Særlig i områder hvor smittetrykket er lavt, sier generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt.

Om den fysiske og mentale helsen til barn og unge svarer over 90 prosent at fotball som aktivitet er eller har vært svært viktig det siste året.

– Tendensen siden oppstarten av fotballen fra 1. august tyder på at barna deltar i organiserte treninger og kamper. For oss er dette et sterkt signal at foreldre har sett hvor viktig idrett og fotball er for barna. Det ser ut til at det er viktig å la barna være i gang i denne perioden. Kanskje det er fordi det er viktig med holdepunkt i tiden vi er inne, sier Bjerketvedt.

Over 90 prosent av klubbene mener også at det er viktig at breddefotball for spillere over 20 år kommer i gang igjen.

