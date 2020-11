På den måten vil man ha mulighet til å spille eventuelle koronautsatte kamper på helgedagene som nå er frigjort.

NFF skriver på sitt nettsted at man i tillegg til å justere terminlisten er blitt enige med klubbene om fire konkrete prinsipper for gjennomføringen av de siste fem serierundene:

* Stor fleksibilitet når det gjelder bruk av reservearena og haller

* Tid til to dager med trening etter karantene

* Kun siste serierunde går samtidig mot normalt de to siste

* Tre netter på hjemsted mellom hver kamp

Tett

Endringene betyr et betydelig tettere kampprogram de neste drøye to ukene. Det skal avvikles fire runder i perioden fram til 10. desember.

De fleste av Moldes kamper skal riktig nok spilles i helgene, ettersom laget er med i europaligaen. Serieavslutningen går som planlagt lørdag 19. desember.

– NFF vil takke alle berørte parter for utvist fleksibilitet og imøtekommenhet i en sesong som er spesiell og særskilt krevende. I tillegg til at vi blir ferdig med flere kamper noe tidligere enn planlagt, åpner dette for å gjennomføre utsatte kamper hvis vi skulle være så uheldige å få smitte inn i lagene, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i forbundet.

Det legges til at det vil komme tilsvarende justeringer for 1. divisjon. Disse vil bli lagt fram onsdag.

Eliteserieprogrammet:

26. runde:

Lørdag 28/11: Viking – Start, Brann, Aalesund.

Søndag 29/11: Bodø/Glimt – Rosenborg, Kristiansund – Strømsgodset, Mjøndalen – Stabæk, Molde – Haugesund, Sandefjord – Odd, Vålerenga – Sarpsborg.

27. runde:

Onsdag 2/12: Sarpsborg – Kristiansund, Viking – Brann, Haugesund – Mjøndalen, Odd – Strømsgodset, Start – Bodø/Glimt, Aalesund – Sandefjord, Stabæk – Vålerenga.

Søndag 13/12: Rosenborg – Molde.

28. runde:

Søndag 6/12: Strømsgodset – Haugesund, Brann – Sarpsborg, Bodø/Glimt – Stabæk, Kristiansund – Odd, Mjøndalen – Start, Sandefjord – Viking, Vålerenga – Rosenborg, Molde – Aalesund.

29. runde:

Onsdag 9/12: Haugesund – Bodø/Glimt, Sarpsborg – Sandefjord, Stabæk – Kristiansund, Start – Brann, Viking – Vålerenga, Aalesund – Strømsgodset.

Torsdag 10/12: Rosenborg – Mjøndalen.

Onsdag 16/12: Odd – Molde.

30. runde:

Lørdag 19/12: Bodø/Glimt – Viking, Brann – Odd, Kristiansund – Haugesund, Mjøndalen – Aalesund, Molde – Sarpsborg, Sandefjord – Rosenborg, Strømsgodset – Stabæk, Vålerenga – Start.

