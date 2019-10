Nedtur for Skeid og KFUM

Skeid og trener Tom Nordlie har ikke vunnet en seriekamp i 1. divisjon siden 28. juli mot Kongsvinger (2-0). Søndag tok Nordlies mannskap føringen etter scoring av Stian Pettersen i det 25. spilleminutt, men etter hvilen snudde vertene matchen på Briskeby. Jonas Enkerud utlignet til 1-1 ti minutter etter pause, før Kristian Onsrud ble matchvinner med sin scoring tre minutter etter. Skeid maktet ikke å komme tilbake i oppgjøret.

Resultatet gjør at Nordlie og co. blir liggende under nedrykksstreken, men Skeid kan trøste seg med at Strømmen på kvalikplass også tapte. Sistnevnte tapte 0-2 hjemme mot Nest-Sotra. Nordlie og Skeid, som har tre poeng opp til Strømmen, må håpe at den vonde rekken snur i de fire siste kampene. Da venter Ull/Kisa (h), Sandnes Ulf (b), Notodden (h) og Raufoss (b).

For opprykksjagende KFUM ble det også en nedtur etter hvilen søndag. «Kåffa» tok ledelsen mot tabelljumbo Tromsdalen ved tidligere Skeid-spiss David Tavakoli etter sju minutter, men i det 70. minutt utlignet Andreas Løvland med en perlescoring for TUIL. Resultatet gjør direkte opprykk umulig, men oppgaven ville høyst trolig vært for vanskelig uansett resultat søndag. KFUM har derimot fortsatt grepet om kvalifiseringsplass. I de fire siste seriekampene denne sesongen venter først en knalltøff kamp mot Start (b). Så kommer matcher mot Kongsvinger (h), Strømmen (b) og Sogndal (h) for Tavakoli og co.

Kampfakta:

1. divisjon fotball menn søndag, 26. runde:

HamKam – Skeid 2-1 (0-1)

1122 tilskuere

Mål: 0-1 Stian Pettersen (25), 1-1 Jonas Enkerud (55), 2-1 Kristian Onsrud (58).

Dommer: Christian Moen, Løvenstad.

Gult kort: Henning Andresen, Skeid, Ole Erik Midtskogen, HamKam.

KFUM Oslo – Tromsdalen 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 David Tavakoli (7), 1-1 Andreas Løvland (70).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Thomas Braaten, Lasse Berg Johnsen, Tromsdalen, Stian Sortevik, KFUM Oslo.