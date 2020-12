Når fotballtabellen lyver

Tirsdag avsluttes Eliteserien og den norske fotballsesongen er nesten ferdig. Nesten, fordi vi først i romjula får vite hvilke lag som faktisk spiller i øverste liga neste år.



Men Toppserien for kvinner er avsluttet og der har de til og med avsluttet sine mange kåringer der vinnerne plukkes av en jury som kanskje har sittet for mye på hjemmekontor i år?



Man trodde valget skulle bli lett. Vålerenga vant et historisk «The Double», Vålerenga fikk flest poeng, de vant flest kamper, scoret flest mål og slapp inn færrest. Har avansert i mesterligaen og avsluttet med klubbens første cuptriumf på kvinnesiden. Juryen har konkludert: Årets klubb heter Rosenborg!



Og ikke nok med det: Årets gjennombrudd, årets mål og årets trener kommer fra Rosenborg. Fordi de tok sølv i serien og røk ut i kvartfinalen i cupen i deres første sesong etter at investor Ivar Koteng forvandlet dem fra Trondheims Ørn til Rosenborg. Det er klubbdriften som har ført dem til topps. Altså andre parametre enn det sportslige. Hva er galt på Valle? Hva er bedre på erkendal enn på Intility?



Da Erling Moe brått måtte overta etter Ole Gunnar Solskjær som Molde-trener foran fjorårets sesong, og ledet dem til seriegull, ble det sølvvinner Bodø/Glimts-trener Kjetil Knutsen som stakk av med prisen «årets trener». Da Moe fikk spørsmål om hva han måtte levere for å vinne neste gang, var svaret logisk: «Da får vi bli nummer to neste år, da».



Og det ble innfridd. Men i år er ikke Moe en gang innstilt til noen pris. Å bringe Molde til cupspillet i Europaligaen hjelper ingenting.



Jeg har selv sittet i juryer. Der skal det tenkes alternativt og kritisk. Juryen som kåret Rosenborg til årets klubb består av folk fra Toppserien, NRK og NTB. De fant i hvert fall ett VIF-navn som nådde opp: Midtstopper Ingibjörg Sigurdardóttir ble årets spiller. Slike vinnere er det alltid mulig å diskutere.



Men for å kåre årets klubb vil jeg fortsatt anbefale et verktøy som er like enkelt som det er genialt: Tabellen.

