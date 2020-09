Nadal med pandemiadvarsel: – Vær forsiktig!

Spanjolen maner til forsiktighet fordi turneringen er tenkt spilt foran tusenvis av tilskuere.

Nadal er tilbake på banen for første gang på seks måneder i ATP-turneringen i Roma denne uken.

Veteranen har ikke spilt kamper siden pandemiens begynnelse. Derfor er han forbeholden når det gjelder å spille foran et stort publikum i Paris.

– La oss se hvordan viruset utvikler seg de neste par ukene. Forhåpentlig vil det skje på en god måte. Vi er nødt til å være tålmodige, og vi må se an hvordan situasjonen utvikler seg, sa Nadal.

Rafael Nadal kan vinne sin Grand Slam-turnering nummer 20 om han går til topps i Paris. I så fall tangerer han Roger Federers rekord med flest Grand Slam-seirer gjennom tidene.

Nadal har vunnet Roland-Garros-turneringen hele 12 ganger tidligere. Det ikke for ingenting at han går under navnet «Gruskongen».

Grand Slam-turneringen i Paris skulle egentlig ha vært spilt i mai, men ble utsatt til 27. september. Det er ventet opp mot 11.500 tilskuere om dagen i Paris. Det skjer til tross for at koronasmitten for alvor er blusset opp igjen i Frankrike.

Nadal sa nei til å spille i US Open nettopp på grunn av smittefaren.

