Iuel fikk full klaff på 400 meter hekk under et stevne i Polen i sommer. Tida 55,15 ble den nye norgesrekorden til Iuel, en forbedring på elleve hundredeler. Det ville vært godt nok til EM-bronse i Berlin i fjor.

– Det er veldig inspirerende, sa friidrettsesset til Dagbladet om prestasjonen.

Nå begynner alvoret for 25-åringen. Tirsdag starter nemlig VM i Doha for Iuel, med forsøket på 400 meter hekk. Et knalltøft felt gjør at hun trolig må presse tida under 55,15 for å ha håp om finale. Men er nervene i helspenn? Det virker ikke slik.

– Det er en mye større scene. Jeg løper mot de beste. Det er et skyhøyt nivå. Det kan bli veldig, veldig spennende. Det er gøy å løpe mot de store, sier Iuel til NRK.

Nye steg

Etter å ha taklet overgangen fra regimet i amerikansk idrett med stor dose syretrening, håper Iuel å ta nye steg i VM – etter knallhard jobbing med samme treningsopplegg som lagkompis Karsten Warholm har lyktes så godt med.

Iuel har tidligere fortalt om de mange forskjellene på amerikansk og norsk trenings- og konkurranseliv.

– Jeg kom med noen dårligere vaner fra årene i USA, og jeg har prøvd å rette på det. Leif Olav (Alnes, trener) har plukket opp ting jeg aldri har vært klar over før. Jeg synes at vi har et veldig godt samarbeid, sa Iuel da hun kom tilbake fra USA i 2017.

Og 25-åringen er klar på at det fortsatt er mye å gå på for egen del. Det skal jobbes knallhardt.

– Nå er det slik at det i verdenstoppen er et par utøvere som er veldig, veldig bra. Deretter er det et hopp ned til dem som går til finalen (i mesterskap). Klarer jeg å løfte meg ett sekund, er det godt nok til å komme til diverse finaler, sier Tyrving-løperen.

Muhammad i farta

Iuel tror hun har kapasitet til finale, men kan ikke bruke for mye energi på det. Da kan nervene slå inn negativt.

– Ett sekund er ganske mye på en så kort distanse. Men «diffen» (differansen) min mellom 400 meter (flatt) og 400 hekk er så pass stor, at det bør være mulig. Jeg føler at jeg ikke har fått ut det perfekte løpet, sier hun til VG.

En å se opp for på kvinnenes 400 meter hekk, er amerikanske Dalilah Muhammad (29). 29-åringen, som satte verdensrekord med 52,20 i det amerikanske mesterskapet, trekkes naturlig nok fram som favoritt av VM-arrangøren i Doha.

Lagvenninnen Sydney McLaughlin er en annen som kan gjøre det sterkt i Doha. Hun tok verdensrekord på distansen som 14-åring, da med 55,63. Nå er persen hennes nede i sterke 52,75.