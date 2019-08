– Våre beste gutter vil få mulighet til å dra på treningsopphold og turneringer sammen med Molde FK. Og vi vil samtidig legge til rette for at våre unge talenter, i klubben og i vår region, får prøvd seg i Molde. På samme måte vil spillere fra Molde kunne spille for Lyn, sier styreleder Petter Sætherbakken i en pressemelding tirsdag.

Han sier at eliteserieklubben også vil kunne være med å utvikle et Lyn-akademi som skal bedre utviklingen av egne talenter.

Les også: Drillo hjelper Lyn på treningsfeltet (DA+)

Administrerende direktør i Molde FK, Øystein Neerland, ser fram til samarbeidet med en av landets mest tradisjonsrike klubber.

– Det at de ønsker et samarbeid med oss på sin vei tilbake dit de hører hjemme, er inspirerende. Vi håper og tror dette kan få positive effekter for begge klubber og gleder oss til å komme i gang, sier Neerland.

Bent Inge Johnsen og Lyn skal samarbeide med Molde. Foto: Haakon F. Thon