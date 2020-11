Nå hylles seriemestrene hjemme i Bodø

Søndag var det endelig klart at Bodø/Glimt er seriemester i Eliteserien etter 2-1-seieren over Strømsgodset. Glimts første seriegull er samtidig det første gullet til en nordnorsk klubb.

Mandag ettermiddag landet troppen på Bodø lufthavn, og spillerne gikk rett i bussen som fraktet dem den korte veien til sentrum. Langs veien vinket de til supportere som hadde tatt oppstilling med gule skjerf og gule og norske flagg.

Med politieskorte ble den røde toetasjersbussen geleidet gjennom byen. Mange av de frammøtte hadde også med seg nødbluss, som skapte ekstra god stemning blant stolte bodøværinger.

Flere av spillerne hadde plassert telefonene sine foran i bussen for å forevige det hele.

– Helt sinnssyk

Til slutt endte ferden på rådhuset i byen hvor spillerne ble ført inn til en TV-sending som ble arrangert av Bodø kommune. Hovedtrener Kjetil Knutsen var førstemann til å sette seg i stolen for å bli intervjuet.

– Det har vært en lang natt, en fantastisk natt. Jeg må si at den velkomsten vi fikk gjennom byen, var helt, helt sinnssyk, sa Knutsen.

– Det er da man forstår hvor mye det betyr for alle i Bodø og hele regionen. Den stemningen og det trykket som var langs veien, var helt vanvittig. Det var rett og slett rørende, sa Knutsen om turen fra flyplassen til rådhuset.

Ordfører i Bodø, Ida Maria Pinnerød, var nestemann ut i rådhuset for å tale til spillertroppen.

– For en prestasjon. For en glede. For et eventyr dere har tatt oss med på. Kjære Bodø/Glimt: Det at man er liten, betyr ikke at man ikke kan gjøre store ting, innledet hun talen sin med.

Målrike mestere

Søndag ble det feiret godt på banen og i garderoben etter kampen. Like før midnatt ankom spillerbussen hotellet på Storo i Oslo der lagkameratene Patrick Berg og Marius Lode satt i koronaisolasjon. Glimt-spillerne, mange av dem i bar overkropp, sto på gateplan og danset og feiret med Berg og Lode, som begge sto på en balkong seks etasjer opp.

Glimts fem gjenstående kamper handler om å slå nye rekorder. De er foreløpig to mål bak Rosenborgs rekord på 87 mål i Eliteserien i 1997. Den rekorden ble satt på 26 kamper, men Glimt kan overgå RBKs rekordmålsnitt om de opprettholder scoringsfangsten og til slutt havner på 101 mål.

Glimt rykket opp til Eliteserien i 2017. Året etter var klubben kun tre poeng over nedrykksplass før det ble sølv i 2019. Mot alle odds gikk bodøværingene helt til topps på en eventyrlig måte i 2020.

Når gullrusen har lagt seg, skal de ferske seriemesterne forberede seg på hjemmekamp mot Rosenborg kommende søndag.

