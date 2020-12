Nå henter VIF norsk-islandsk talent: – Fristet veldig å komme tilbake

Det bekrefter VIF på eget nettsted mandag. 17-åringen har vært på treningsopphold i VIF to ganger tidligere i karrieren.

Nå er jeg veldig stolt over å bli en del av Vålerenga



Velkommen, Amanda 🤩 https://t.co/gXCizsxVmz — Vålerenga Fotball Kvinner (@VIFDamer) December 21, 2020

Fem år gammel flyttet Andradóttir med familien fra Molde til Island. I 2019 gikk turen til danske Fortuna Hjørring, før hun så meldte overgang til FC Nordsjælland i juli 2020. I januar er hun på plass på Valle.

– Det er det riktige steget for meg nå. Jeg ønsker å trene og spille med de beste. Vålerenga har gode trenere, spillere og fasiliteter og ikke minst store ambisjoner. Det har jeg også. Det fristet også veldig å flytte tilbake til Norge etter at jeg dro herfra som liten. Nå er jeg veldig stolt over å bli en del av Vålerenga, sier 17-åringen til vif-damefotball.no.

Les også: Seabert fortsetter i Vålerenga