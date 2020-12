Det melder Vålerenga på eget nettsted tirsdag.

21-åringen startet sin fotballkarriere i Ås, før turen etter hvert gikk til Kolbotn og Lyn. Hun står med totalt 47 kamper i Toppserien. Nå fortsetter karrieren hennes altså på Valle.

– Rett og slett fordi der føles ut som det riktige steget for meg. Vålerenga kan tilby fantastiske fasiliteter og et bra opplegg med trenere og det hele. Det er en sterk spillergruppe med et miljø som virker veldig bra, og det tror jeg kan hjelpe min utvikling videre, sier Huseby, som beskriver seg selv som en ballspillende midtstopper.

– Jeg hadde tre fine år i Lyn, men nå er jeg ei Vålerenga-jente, legger hun til.

Les også: Vålerenga-spillere må i karantene – uavklart for toppserieavslutningen