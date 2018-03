Sport

Det var en overbegeistret Maiken Caspersen Falla som takket publikum etter onsdagens oppvisning. Med sin fjere seier totalt kan hun trygt kalles Drammens-dronninga.

Vinner sammenlagt

Med seg på kjøpet får hun antakelig sprintcupen sammenlagt. Hun må bare fullføre siste renn i Falun for å vinne krystallkula.

– En ny fantastisk opplevelse for meg. Det er noe med denne atmosfæren og opplevelsen her. Stemningen underveis i løpet slår alle andre løp jeg går i løpet av sesongen, det inkluderer også VM og OL, sa Caspersen Falla til NRK etter at hun hadde fått igjen pusten.

Og pusten trengte hun. Sprinten i Drammen krever mye, men Maiken så like sprek ut i finalen som i prologen tidligere på dagen. Som hun også vant. Hun ble overraskende nok eneste norske kvinne i finalen mot Stina Nilsson, Jessica Diggins, Katja Visnar, Natalia Neprjajeva og Krista Pärmäkoski.

Klappet fram Klæbo

Noen minutter senere kunne hun se Johannes Høsflot Klæbo dundre inn til sin første seier i denne løypa der utlendinger åpenbart har små sjanser til å hevde seg.

Men for Maiken handlet det igjen om den evigevarige duellen mot Stina Nilsson.

La inn ny startteknikk

Nilsson vant kampen om OL-gullet, men hun var sjanseløs i det kraftkrevende oppløpet i Drammen-traseen.

– Ja, jeg har en god finish, men her ble det også avgjørende at jeg rakk å trene inn en helt ny startteknikk da jeg fikk trent i løypa her på mandag, forteller hun.

Dermed følte hun at hun fikk kontroll på løperne fra starten, hun var offensiv i alle heat hun gikk og kontrollerte feltene. På oppløpet var hun forberedt på at Stina Nilsson skulle komme stormende forbi henne, men da la hun inn et ekstra lavt gir i bunnen av bakken.

– Maiken var sterkest. Jeg prøvde å svare på oppløpet, men hun fikk litt for stort forsprang nederst på oppløpssida. Men det er utrolig kult å gå renn her i Drammen, sa Stina Nilsson i mediesonen etterpå.

Ble detronisert

I den påfølgende herrefinalen kunne Eirik Brandsdal kopiere Falla og ta sin fjerde seier i denne løypa. Også han har Drammenssprinten som sin soleklare favoritt i løpet av vinteren.

Men Brandsdal ble detronisert av feltets største popidol, Johannes Høsflot Klæbo. I finalen der russiske Aleksander Bolsjanov var i ensom kamp mot fem nordmenn var det Klæbo som hadde den sterkeste finishen.

Han har vunnet samtlige klassiske sprintrenn i vinter og tok sin tiende verdenscupseier for sesongen. Og sin aller første i Drammen. Det blir neppe den siste.