Frida Karlsson holdt lenge følge med amerikanske Rosie Brennan og Jessica Diggins på kvinnenes Tour de Ski-jaktstart, men Diggins rykket fra og vant til slutt.

Etter målgang på søndagens jaktstart i fri teknikk over 10 kilometer i Val Müstair var Diggins overlykkelig. Amerikaneren tok også over sammenlagtledelsen i Tour de Ski foran lagvenninnen Brennan.

– Det er så kult! Jeg elsker dette laget. Vi har et positivt miljø, og vi bryr oss virkelig om hverandre, og det vises. Det er veldig gøy å være på dette laget, strålte Diggins i intervju med arrangøren.

Den amerikanske jenta leder i sammendraget foran Brennan med fem sekunder, mens Karlsson følger på 3.-plass ti sekunder bak Diggins.

Dermed fortsetter tetkampen i Tour de Ski å stå mellom USA og Sverige.

Sprintesset måtte gi tapt

Linn Svahn vant noe overraskende lørdagens 10 kilometer i klassisk stil og gikk ut med et forsprang på vel 20 sekunder til den amerikanske duoen Diggins og Brennan, samt Frida Karlsson, søndag.

Allerede ved passering etter 3,7 kilometer var alle fire samlet i front, med et forsprang på over 40 sekunder til neste gruppe. Dermed tydet alt på at det skulle bli svensk og amerikansk på pallen.

Ikke overraskende måtte sprintesset Svahn gi tapt i kampen om pallplassene først. Like etter passeringen ved fem kilometer måtte 21-åringen gi slipp på de tre andre.

Dro ifra til slutt

På sisterunden så Diggins klart friskest ut, og etter siste måling før målgang stakk hun fra Brennan og Karlsson som slet med å holde følge.

29-åringen gikk alt hun hadde mot slutten for å tjene sekunder i sammendraget og var helt tom etter å ha gått inn til seier.

Brennan knep annenplassen, 5,6 sekunder bak lagvenninnen, mens Karlsson måtte ta til takke med 3.-plass. Hun var slått med 10,7 sekunder.