Nå blir det mimrefotball på tv

Av Espen Hartvig

Premier League kommer tidligst gang igjen i starten av april. TV 2 kaster om på planene og setter ikke fotballen på vent.

Fredag ble det bestemt at toppfotballen i England stoppes av koronaviruset. Tidligst 3. april vil det bli spilt kamper igjen i Premier League.

– I likhet med de fleste sportsaktiviteter i hele Europa, rammes også de store sportsarrangementene som TV 2 har rettighetene til. Det gjelder også Premier League, kanskje det viktigste tilbudet for våre fotballinteresserte kunder, sier TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl til NTB.

– Vår sportsredaksjon er derfor i full aktivitet og vil gjøre alt for at fansen får et godt tilbud på Premium-kanalene og TV 2 Sumo i denne utvidede fotballpausen. Premier League har nå åpnet sitt rikholdige arkiv slik at vi får gitt seerne tilgang til unikt arkivmateriale med blant annet klassiske oppgjør og høydepunkter, tilføyer han.

Nytt produkt

Dahl tror pauseunderholdningen vil bli godt mottatt.

– Dette blir et nytt produkt som vi tror vil treffe våre engasjerte seere, selv om det ikke helt kan veie opp for de spennende kampene som nå ikke blir spilt. Allerede lørdag kjører vi studio fra kl. 15.30 med programleder og eksperter rundt uforglemmelige Premier League-øyeblikk, sier TV 2-toppen.

– Vi ber seerne om hjelp til å stemme fram de beste av godbitene de vil se. Slik får lidenskapen leve selv om ligaen er satt på pause. Her kan de velge mellom Norwich – Liverpool fra 2016 (4-5), Manchester United – Arsenal 2011 (8-2), Manchester United – Manchester City 2011 (1-6) og Liverpool – Chelsea 2014 (0-2), fortsetter Dahl.

Han opplyser samtidig at dersom noen likevel skulle ønske å fryse eller stoppe abonnementet sitt, kan det enkelt gjøres via på TV 2 Sumo.

TV 2 har snaut halvannen sesong igjen av sin rettighetsperiode med eliteseriefotballen i England. Kanalen tapte anbudsrunden nylig til Nent-gruppen. Den overtar fra august 2022.