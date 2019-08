I ATP-turneringen Winston-Salem Open ble det 6-7, 5-7-tap mot amerikanske Tennys Sandgren, ranket som nummer 73 i verden.

Selv ligger den tidligere verdenseneren på 329.-plass, etter en tennispause på over 210 dager. Pausen skyldes en hofteskade som så ut til å avslutte karrieren til den suksessrike skotten. Etter en vellykket operasjon forsøker Murray nå å slå seg tilbake til toppen.

Sist uke forsøkte skotten seg på comeback i ATP-turneringen Western & Southern Open i Cincinnati. Det endte med tap mot Richard Gasquet. Da luftet han muligheten om å gå ned ett nivå i forsøket på å komme tilbake.

– Dersom jeg gjør det godt i Winston-Salem så vet jeg at nivået mitt er godt nok, og at jeg er klar til å vinne kamper på dette nivået.

– Hvis jeg ikke er i stand til det, så gir det mening å ta et steg ned og kanskje spille noen mindre turneringer, sa Murray til BBC.

Men det endte med tap, selv om 32-åringen fikk presset Sandgren til tiebreak i første sett.

32-åringen har utelukket muligheten for at han stiller opp i Grand Slam-turneringen US Open som starter mandag.

Casper Ruuds kamp i Winston-Salem mot Lloyd Harris regnet bort mandag kveld og er utsatt til tirsdag. Harris er ranket som nummer 99 i verden, mens Casper Ruud ligger som nummer 54.