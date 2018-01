Sport

Alpinisten fra Molde ledet etter første omgang i den norditalienske løypa. Men hun hadde bare åtte hundredels sekunds forsprang til hjemmehåpet Marta Bassino og ytterligere ett hundredel å gå på til Viktoria Rebensburg fra Tyskland.

Da Mowinckel sto igjen alene på toppen hadde Rebensburg tatt en klar ledelse etter en knallsterk finaleomgang. Mowinckel tapte fire hundredeler til første mellomtid, men derfra kjørte hun ifra tyskeren et stykke. Det ble ekstremt spennende mot slutten, men det holdt ikke helt inn for den norske jenta, som endte 0,03 bak Rebensburg.

Tredjeplassen gikk til Federica Brignone fra Italia, som kjørte seg opp fra 5.-plass etter første omgang.

– Det er jo en uvant situasjon å stå igjen alene på toppen. Men akkurat i dag hadde jeg bare lyst til å kjøre fort, og da er det ett fett om man kjører først eller sist. Jeg skulle bare gi gass, og det er innstillingen jeg prøver å kjøre med for tiden, sa Mowinckel til NRK.

To pallplasser

Mowinckel var synlig fornøyd med annenplassen, og hun viste også glede etter sin strålende førsteomgang. Da hoppet hun opp og ned i målområdet.

– Jeg stoler mye mer på meg selv og måten jeg kjører på, og det gir tydeligvis resultater, sa hun om den stigende formen.

Fra før hadde Rival-alpinisten kun opplevd ett besøk på seierspallen i verdenscupen. Det var da hun endte på 3.-plass i super-G i franske Val d'Isère før jul.

I storslalåm har hun endt på 4.-plass to ganger tidligere. Mowinckel beviser nå at hun er en utøver å regne med i minst to disipliner under OL i Sør-Korea i februar.

– Akkurat nå er jeg like god i storslalåm og super-G. Men det er storslalåm som ligger meg nærmest, for det er der jeg har hatt best resultater over tid, sa hun etter tirsdagens renn.

Shiffrin kjørte ut

Nina Haver-Løseth lyktes ikke like godt som landslagskollegaen tirsdag. Spjelkavik-jenta ble slått med 2,81 sekunder av Rebensburg.

Kristin Lysdahl kjørte ned til 25.-plass, 4,32 sekunder bak vinneren. Ytterligere tre plasser og 38/100 sekund bak henne endte Kristine Gjelsten Haugen.

Mina Fürst Holtmann kjørte ut i første omgang. Det gjorde også den store favoritten foran tirsdagens renn, amerikanske Mikaela Shiffrin. Seiersgrossisten kom på innerski og skled ut av løypa.

(NTB)