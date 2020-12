Roberto Firmino har fått mye kritikk for å score altfor få mål, men ble den store helten i toppkampen mot Tottenham. Brasilianeren satte inn 2-1 i det første overtidsminuttet.

Det gjør at Liverpool kan gå inn i jula som serieleder.

Det var duket for en liten minifinale i Premier League da de to tetlagene barket sammen. Det ble en jevn og intensiv kamp, der to trenerstjerner med hver sin taktiske tilnærming møtte hverandre på sidelinjen.

Mourinho brukte sin velkjente taktikk med å legge laget sitt dypt og satse på kontringer med stjerner som Harry Kane og Son Heung-min på topp. Det ga en ballbesittelse på opp mot 80 prosent for Liverpool og 11-2 i avslutninger på mål.

Taktikken så ut til å gi ett poeng, men etter Firminos sene mål tar Liverpool over som serieleder, tre poeng foran Tottenham.

Stjernene Mohamed Salah og Son scoret hvert sitt mål i første omgang, og er begge på topp med elleve mål i toppscorerkampen.

Etter kampen er Liverpools rekke på kamper uten tap på Anfield nå oppe i 65 kamper.

Måltyven Salah

Det lukter mål av Salah hver gang han spiller på Anfield. Han fanget opp en ball etter 26 minutter, fyrte løs på direkten og hadde litt flaks da ballen gikk via en stopper og dalte ned i mål.

Det var Salahs 11. mål denne sesongen, og egypteren holder dermed følge med Dominic Calvert-Lewin i kampen om å bli seriens toppscorer.

Målet ga Liverpool en fortjent ledelse etter en snau halvtime. Tottenham baserte seg på kontringer, men stjernene i angrepsrekka havnet under hardt press hver gang de fikk ballen.

Son fikk for eksempel to-tre Liverpool-spillere tett opp i seg hver gang han var involvert.

Parkeringsbot på overtid

Etter en halvtimes tid kom Son seg fri i bakrom, og med en iskald avslutning satte han inn utligningsmålet.

En VAR-sjekk bekreftet at Son så vidt var på rett side da han gikk på løpet som gjorde at han kom alene med Liverpool-keeperen.

Målet kom på Tottenhams første avslutning i kampen, og etter en ballbesittelse på kun 25 prosent fram til da.

I andre omgang fortsatte Liverpool å ha ballen mest, og spille seg til flest avslutninger, men Tottenham var minst like farlige de gangene Kane og Son fikk muligheten.

Det så ut til å ebbe ut i poengdeling, men Firmino ville det annerledes og påførte Tottenham et bittert tap.

Hyllet Houllier

Den nylig avdøde trenerhelten Gérard Houllier ble markert på Anfield onsdag. Den mektige arenaen var hans hjem som Liverpool-manager i seks år.

Franskmannen var manager for Merseyside-klubben fra 1998 til 2004, og var blant annet mannen som tok John Arne Riise inn i Liverpool-varmen.

KAMPFAKTA

Liverpool – Tottenham 2-1 (1-1)

Anfield: 2000 tilskuere.

Mål: 1-0 Mohamed Salah (26), 1-1 Heung-min Son (33), 2-1 Roberto Firmino (90).

Dommer: Anthony Taylor.

Gult kort: Giovani Lo Celso, Pierre-Emile Højbjerg, Tottenham.

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Rhys Williams, Fabinho, Andy Robertson – Curtis Jones, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum – Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané.

Tottenham (4-2-3-1): Hugo Lloris – Serge Aurier, Toby Alderweireld, Eric Dier, Ben Davies – Moussa Sissoko, Pierre-Emile Højbjerg – Steven Bergwijn (Sergio Reguilón fra 76.), Giovani Lo Celso (Lucas Moura fra 58.), Heung-min Son (Dele Alli fra 87.) – Harry Kane.

Premier League menn onsdag, 13. runde:

Arsenal – Southampton 1-1, Leeds – Newcastle 5-2, Leicester – Everton 0-2, Fulham – Brighton 0-0, Liverpool – Tottenham 2-1, West Ham – Crystal Palace 1-1.

Spilt tirsdag: Wolverhampton – Chelsea 2-1, Manchester C. – West Bromwich 1-1 .

Spilles torsdag: Aston Villa – Burnley, Sheffield U. – Manchester U.

