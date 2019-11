Mourinho på plass som Tottenham-manager: – Forventer trofeer

Tidlig onsdag morgen meldte Tottenham at Mourinho har signert en kontrakt som varer ut 2022/23-sesongen. Han skal nå være på plass på Tottenhams treningsfelt for å møte sine nye spillere, ifølge Sky Sports.

Nettopp spillertroppen var en viktig grunn til at Mourinho var interessert i jobben som Spurs-trener.

– Jeg er begeistret over å ta over en klubb med en så bra historie og lidenskapelige fans. Kvaliteten i troppen og akademiet begeistrer meg, uttalte Mourinho til klubbens nettsted.

Sky Sports melder også at Mourinho er blitt lovet overgangsmidler allerede i januarvinduet, men Mourinho skal angivelig allerede ha tro på at troppen han har er god nok til å kjempe om titler. Den tidligere Liverpool-manager Graeme Souness har også troen på titler for Mourinho i Tottenham.

– Han er en mann som har vunnet trofeer overalt der han har vært. Jeg forventer at han gjør det samme i Spurs, sier Souness, som synes at Tottenhams tre trofeer de siste 28 årene ikke er godt nok, til Sky Sports.

Rollebytte

Mourinho er kjent for å vinne trofeer, noe Tottenhams sparkede manager Pochettino har fått kritikk for ikke å ha klart som Spurs-trener.

Den avgåtte Tottenham-treneren ledet laget til flere av sine beste sesonger i Premier League og var i mesterligafinalen bare 171 dager før han fikk sparken, men han klarte aldri å vinne et trofé.

«The Special One» har på sin side vunnet trofeer med alle klubbene han har vært trener for siden han vant mesterligaen og hjemlig serie med Porto da han slo gjennom som trener i 2004. Siden den gang har han vunnet Premier League tre ganger med Chelsea over to perioder, vunnet ligaen med Real Madrid og vunnet «trippelen» med Inter.

Likevel er det ikke alle som er like optimistiske om trenerbyttet.

– Man går fra den mest langsiktige og best likte treneren i Pochettino, som åpenbart har brydd seg om klubben, fansen og spillerne, til en mann som på mange punkter befinner seg i den andre enden av skalaen, uttalte Brede Hangeland til TV 2.

Selv med flere trofeer har ikke Mourinho vært i nærheten av å ha en jobb like lenge som de fem og et halvt årene Pochettino fikk til å gjøre Tottenham til et stabilt topplag. Den forrige trenerjobben til Mourinho med Manchester United hadde han i to og et halvt år, før «De røde djevlene» hadde fått nok av problemene som ofte oppstår etter to-tre år med portugiseren som hovedtrener.

Tittelkandidat

Etter sparkingen i Manchester United har José Mourinho blant annet vært ekspert for Sky Sports, og der nevnte han Tottenham blant tittelkandidatene til årets sesong.

– Det er fire. Manchester City, Tottenham, Liverpool og Manchester Citys B-lag, sa Mourinho om hvem han så på som tittelkandidater, dagen etter at Tottenham hadde sesongåpnet med 3-1-seier hjemme mot Aston Villa.

Siden den gang har det gått langt dårligere for Tottenham, som ikke har vunnet i ligaen siden de slo Southampton i slutten av september. Laget fra Nord-London befinner seg 20 poeng bak serieleder Liverpool og elleve poeng bak fjerdeplassen som gir spill i mesterligaen.

Den nye Tottenham-treneren får sin første kamp i London-derbyet mot West Ham lørdag. Allerede onsdag 4. desember møter Mourinho sin gamle klubb i oppgjøret på Old Trafford mot Manchester United.