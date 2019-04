Av Bernt Harald Dysthe Brennevann

Glorien rundt Ole Gunnar Solskjær er borte. Spørsmålene er mange etter Manchester Uniteds katastrofespill i 0-4-tapet for Everton.

Det er bare to måneder siden Solskjær satte klubbrekord med åtte strake borteseirer, men man skulle ikke tro det slik United har framstått de siste ukene.

Søndag ble rødtrøyene herjet med av Everton og påført sitt femte strake bortetap i alle turneringer. Det er den verste rekken Manchester United har hatt på fremmed gress siden mars 1981.

Men det var ikke den eneste negative United-statistikken fra oppgjøret på Goodison Park. Dette er noen andre krisetall som BBC har avdekket:

* United hadde kun én avslutning på mål mot Everton.

* Motstanderlaget har løpt mer enn United i 15 av 17 Premier League-kamper under Solskjær.

* Everton løp 8,03 km mer enn United. Det er det største gapet siden 0-3-tapet for Tottenham på Old Trafford i august. Da løp United 10,3 km mindre enn Spurs.

* Manchester United har gått 11 strake bortekamper i alle turneringer uten å holde nullen for første gang siden desember 1998.

* 48 baklengsmål er det høyeste antallet United har hatt i en ligasesong siden 1978/79. 19 av dem er sluppet inn under Solskjær.

* Seieren var Evertons største over United, uansett turnering, siden 5-0-triumfen i oktober 1984. Samtidig var det rødtrøyenes største tap i Premier League siden 0-4-møtet med Chelsea i oktober 2016.

* Tre strake bortetap i ligaen har ikke United opplevd siden rekken i desember 1995 og januar 1996.

Ugress

Tidligere Manchester United-kaptein Gary Neville fulgte gamleklubbens stjernesmell som Sky Sports-ekspert søndag. Han holdt ikke igjen i utblåsningen etter kampen.

– Jeg er forbannet over at han (Solskjær) så seg nødt til å beklage på vegne av spillerne. Som jeg ofte har sagt: «Har du ugress i hagen, er du nødt til å kvitte deg med det».

– Det er en del parkslirekne (plagsom urteplante) i denne klubben, og det går til angrep på fundamentet i huset. Det må bli håndtert på en skikkelig måte. Fansen kommer ikke til å vende Ole Gunnar Solskjær ryggen, det er spillernes hode som ligger på blokka, sa han.

Neville spilte med Solskjær på 1990- og 2000-tallet. Han ble skremt av det han så fra Goodison Park.

– Det var direkte pinlig å se noen av Manchester United-spillerne. Det var en råtten prestasjon.

Rett mann?

Paul Ince har vært skeptisk til Solskjær som United-manager nærmest fra første dag. Tvilen ble ikke mindre av søndagens opptreden.

– Slik Manchester United presterer om dagen, må man spørre seg om Ole Gunnar Solskjær er rett mann. Du kan ikke bli ydmyket på den måten på Goodison Park, sier Uniteds tidligere midtbaneprofil til BBC Radio.

Den pensjonerte forsvarskjempen Robert Huth mener Manchester United tok en forhastet avgjørelse da Solskjær fikk managerjobben permanent.

– De kunne lett ha ventet til slutten av sesongen og vurdert alt rundt Solskjær først. De ble paniske og tok en stor avgjørelse. Hvem vet om han er der til neste sesong? Fotball er galskap noen ganger, sier tyskeren til BBC.

Solskjær fikk en håndsrekning noen timer etter søndagens stortap. Arsenal røk uventet 2-3 hjemme mot Crystal Palace, og det betyr at United fortsatt bare er to poeng unna topp fire når fire kamper gjenstår. Men to av dem er mot knalltøff motstand hjemme mot Manchester City onsdag og Chelsea søndag.