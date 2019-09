I dag skal jeg på guttetur til Hvaler i Østfold. Tidspunktet var tilfeldig, men jeg ble jo ganske fornøyd da jeg så at turen korresponderte perfekt med Vålerengas bortekamp mot Sarpsborg 08 på søndag. Vel, det var inntil de for noen få uker flyttet kampen til mandag.

Hvis det er en hellig regel alle supportere kan se seg enige i må det være denne: Fotball skal sees på stadion. Ingenting slår opplevelsen av å følge ditt lag fra tribunen, både fjernt og nært. Det gir mening i vår tilværelse.

Så da ser det ut til at jeg må ned til Østfold i dag, hjem til Oslo søndag og så ned og opp igjen på mandag. Jeg kommer fra Oslo, for pokker. Vi er ikke så glade i å kjøre bil her.

Det er en tradisjon i De Forente Stater av Amerika med mandagskamper i NFL. Da flokker alle ovalball-interesserte seg foran nærmeste TV-skjerm for å se ukas kamp. Monday Night Football er rett og slett en institusjon. Noe alle må få med seg – på TV.

Om denne amerikanske tradisjonen er grunnen til at TV-avtalene i årevis har presset på oss mandagskamper i norsk fotball blir bare spekulasjon fra min side, men uansett har denne dagen blitt et mareritt for de fleste heltidssupportere.

Supportere er folk vi også. Vi er arbeidstakere, studenter og familiefolk. Dermed blir kamper satt til hverdager - og ukestart - et problem for de fleste av oss.

Men før jeg svartmaler hele greia, la meg spille djevelens advokat her littegrann: På en måte er det jo greit at de som kjøper TV-rettighetene prøver å skape nye tradisjoner. Fra et markedsføringssynspunkt vil det å plukke et utvalgt oppgjør i Eliteserien hver uke, og flytte den til utradisjonell fotballdag, ha potensialet til å skape mer blest rundt norsk fotball. Hver uke er det altså et oppgjør som det kan settes litt mer fokus på. Et heldig hjemmelag vil den utvalgte uken får mer oppmerksomhet enn vanlig i forkant av kampen. Fotballinteresserte over hele landet vil få med seg den ekstra dekningen foran oppgjøret og velger kanskje TV-kampen denne mandagen, og mandagen etter der igjen. Og de som vurderte å dra på kampen får kanskje det siste insentivet de trengte for å dra. Det høres veldig smart ut.

Men dessverre ser det ikke ut som det er noen gjennomgående strategi for mandagskampene i dag. Valg av oppgjør virker veldig tilfeldig. Vanlige fotballinteresserte vet sjelden hvilket oppgjør de blir servert. Resultatet blir apatiske TV-seere, glisne tribuner og frustrerte supportere. Kyss meg der jeg er høyest når jeg plukker tyttebær, TV-avtalen.

Hittil i år har Vålerenga spilt tre mandagskamper. To av dem bortekamper mot Viking og Bodø/Glimt. Supportervennlige destinasjoner på en mandag, der altså. Retter vi nesa litt ut byen ser vi også at Odd i løpet av de første fem serierundene spilte to mandagskamper, i tillegg til den essensielle mandagskampen tredje påskedag.

Hva er strategien i dette? Et enkelt regnestykke forteller oss at det er maks 27 serierunder med mandagskamper i løpet av sesongen. Hvordan er det da mulig at noen lag får flere enn to mandagskamper i løpet av sesongen? Kjære TV-avtale, spill litt på lag med oss her nå.

Ingen lag skal ha mer enn én hjemmekamp og én bortekamp på en mandag i løpet av sesongen. Når det er på plass sørger dere for at dere markedsfører mandagsoppgjørene som om dere var interessert i å tjene penger på dem. Gjør det til en greie. Og siden ikke alle lag kan få mandagskamp i løpet av sesongen, kanskje det blir rift om kampen?

Alt må være klart før sesongstart. Når TV-planen legges frem må alle mandagskampene være planlagt. Hvis jeg må planlegge en tur til Tromsø på en mandag i september, vil jeg gjerne vite det lenge før august. Forutsigbarhet er stikkordet. Og hvis noen lag skal ut i Europacup så får ikke de mandagskamper på høsten. Hvis dere vil ha blide supportere, fulle tribuner og masse penger, tenk kreativt.

Og hvis dere gjør alt dette og samtidig forandrer det til fredagskampen blir vi ekstra fornøyd.

La oss begynne her, kjære TV-avtale, så kommer jeg tilbake til deg på et annet tidspunkt.

