Eirik Hestads skudd i krysset og et lekkert angrep avsluttet av Magnus Wolff Eikrem avgjorde kampen før pause. Ohi Omoijuanfo gjorde 3-0 på en keeperretur før Marcus Holmgren Petersen og Erling Knudtzon økte på overtid.

Molde hadde den første store sjansen med Eikrems stolpeskudd etter et drøyt kvarter, men KuPS var svært nær et ledermål fem minutter senere. Tidligere Strømsgodset-spiller Bismark Adjei-Boateng slo et lekkert innlegg, men den brasilianske spissen Rangel bommet på ballen for åpent mål.

Nye fem minutter senere ble det 1-0. Nuno Tomás klarerte dårlig med hodet. Eikrem nådde nedfallsfrukten først og spilte til Hestad, som vendte og curlet ballen i krysset.

I det 37. minutt slo Fredrik Aursnes en vakker bakromspasning til venstreback Kristoffer Haugen, som kunne avsluttet ansikt til ansikt med keeper. I stedet slo han en direktepasning til Eikrem, som hadde god tid til å sikte og knalle ballen i mål.

I det 65. minutt satte Ohi inn returen etter at keeper Otso Virtanen reddet alene med Haugen.

