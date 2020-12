Dermed er Molde med i mandagens trekning av 16-delsfinalene. Der er Manchester United blant lagene de kan få.

– Det har vi allerede pratet om. Det ser jeg på som en god mulighet, sa MFK-trener Erling Moe i forkant av kampen på NTBs spørsmål om et mulig møte med gamlesjef Ole Gunnar Solskjær.

Det er første gang at en norsk klubb er videre fra et europeisk gruppespill siden nettopp Molde greide det i 2015/16-sesongen.

Lekehumør

MFK fikk torsdag en pangstart på begge omgangene i den østerrikske hovedstaden. Etter tolv minutter lekte Eikrem seg gjennom Rapid-forsvaret, satte inn en skuddfinte og bredsidet til slutt ballen i nærmeste hjørne. Ren magi av Moldes kaptein.

Allerede i åpningsminuttene hadde han sendt av gårde et skremmeskudd for et Molde-lag som for kvelden spilte i helrøde drakter.

Etter scoringen var det et jevnspilt oppgjør, og to minutter før pause ordnet Marcel Ritzmaier 1-1. Han fikk lov til å prikkskyte inn utligningen. Målet kom etter at vertene hadde kommet til flere skuddmuligheter.

Scoret etter 20 sekunder

Men håpet var kortvarig for Rapid-spillerne. Rett etter sidebyttet scoret Eikrem igjen etter et lekent hælspark fra Fredrik Aursnes. Omgangen var bare 20 sekunder gammel da ballen lå i nettet.

Dermed måtte hjemmelaget score tre mål for å rappe Moldes avansement. I det 89. minutt skjøt Melih Ibrahimoglu inn 2-2 via Sheriff Sinyan og i en bue over keeper Andreas Linde, men sluttspurten kom altfor sent.

– Da gruppene ble trukket, visste vi at det ville være gode sjanser til å ta oss videre. Vi har sett på oss selv som favoritter til å klare det, og i dag leverte vi en moden og god kamp. Det er selvfølgelig en euforisk følelse å gå videre, sa Molde-spiller Eirik Hestad til TV 2 etter kampen.

Molde går videre fra gruppe B sammen med tungvekteren Arsenal. Den engelske storklubben gikk seirende ut av samtlige kamper på veien. Moes lag vant tre kamper, spilte én uavgjort og tapte to (begge for Arsenal) i høstens europaliga.

Rapid Wien stoppet tre poeng bak Molde. Selv et ettmålstap med minst én bortescoring ville sendt de norske gjestene videre. På nyåret fortsetter eventyret for klubben som styrer sikkert mot sølvmedaljene i Eliteserien denne sesongen.

KAMPFAKTA

Europaligaen fotball menn torsdag, gruppe B (6. og siste runde):

Rapid Wien – Molde 2-2 (1-1)

Mål: 0-1 Magnus Wolff Eikrem (12), 1-1 Marcel Ritzmaier (43), 1-2 Eikrem (46), 2-2 Melih Ibrahimoglu (89).

Dommer: Marco Guida, Italia.

Gult kort: Mateo Barac, Filip Stojkovic, Rapid Wien, Birk Risa, Sheriff Sinyan, Fredrik Aursnes, Molde.

Rapid Wien (4-2-3-1): Paul Gartler – Filip Stojkovic, Maximilian Hofmann, Mateo Barac, Maximilian Ullmann – Srdjan Grahovac, Marcel Ritzmaier (Melih Ibrahimoglu fra 60.) – Thorsten Schick, Christoph Knasmüllner (Taxiarchis Fountas fra 46.), Kelvin Arase (Yusuf Demir fra 46.) – Ercan Kara (Koya Kitagawa fra 73.).

Molde (4-2-3-1): Andreas Linde – Marcus Holmgren Pedersen, Stian Gregersen, Sheriff Sinyan, Birk Risa – Fredrik Aursnes, Martin Ellingsen – Eirik Hestad (Erling Knudtzon fra 45.), Magnus Wolff Eikrem (Etzaz Hussain fra 57.), Ola Brynhildsen (Ohi Omoijuanfo fra 56.) – Leke James (Henry Wingo fra 84.).

Europaligaen fotball menn torsdag, gruppespillet (6. og siste runde):

Gruppe A:

CSKA Sofia (Bulgaria) – Roma (Italia) 3-1, Young Boys (Sveits) – Cluj (Romania) 2-1.

Gruppe B:

Rapid Wien (Østerrike) – Molde 2-2 (1-1), Dundalk (Irland) – Arsenal (England) 2-4 (1-2).

Gruppe C:

Hapoel Beer-Sheva (Israel) – Nice (Frankrike) 1-0, Leverkusen (Tyskland) – Slavia Praha (Tsjekkia) 4-0.

Gruppe D:

Lech Poznan (Portugal) – Rangers (Skottland) 0-2, Standard Liège (Belgia) – Benfica (Portugal) 2-2.

Gruppe E:

PAOK (Hellas) – Granada (Spania) 0-0, PSV Eindhoven (Nederland) – Omonia Nikosia (Kypros) 4-0.

Gruppe F:

Napoli (Italia) – Real Sociedad (Spania) 1-1, Rijeka (Kroatia) – AZ Alkmaar (Nederland) 2-1.

