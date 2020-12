Avgjørelsen falt like etter pause da Ibrahim kranglet inn en retur fra Start-keeper Jonas Deumeland.

På tross av seieren er Mjøndalen fortsatt på direkte nedrykksplass. Vegard Hansens menn står nå med 24 poeng og krympet med det forspranget opp til konkurrentene.

– Dette var helt avgjørende. Vi visste det var en skjebnekamp. Det var helt fantastisk, og nå har vi fortsatt muligheten, sa Hansen til Eurosport.

Nå er det kun ett poeng opp til Strømsgodset på kvalifiseringsplassen, og to poeng opp til Start på trygg grunn.

– Vi får som fortjent. Mjøndalen er gode og får tre poeng vi gjerne skulle hatt. Nå blir det spenning helt inn, erkjente Starts Erlend Segberg.

Intenst

Allerede etter fem minutter var kaptein Christian Gauseth centimeter fra å skli inn ledermålet til Mjøndalen på blank kasse, men midtbanespilleren var akkurat for sent ute.

Like etter kom Start på en hurtig overgang. Christian Bolaños fant en fremadstormende Eirik Wichne, som la inn til Kasper Skaanes på femmeteren. Bergenseren satte ballen i mål, men ble avvinket for offside.

Etter halvtimen raget Mjøndalens Fredrik Brustad høyest i feltet etter et presist innlegg fra høyrekanten, men styrte headingen like til side for Deumeland i Start-buret. Symptomatisk for Mjøndalen, som er laget i Eliteserien med færrest avslutninger på mål denne sesongen.

Massivt Mjøndalen-trykk

Isaac Twum, som meldte overgang fra Start til Mjøndalen i sommer, levde farlig da han hindret en Start-kontring fem minutter før hvilen, men dommer Tom Harald Hagen unnlot å gi ghaneseren hans annet gule kort.

Like før pause ble Start utsatt for en sjansekanonade av Mjøndalen-angrepet, men blokkering etter blokkering fra sørlendingene sørget for at det fortsatt sto målløst til pause etter en nervepirrende omgang.

Lønn for strevet

Mjøndalen fortsatte der de slapp da lagene kom ut på banen i 2. omgang, og fikk lønn for strevet umiddelbart. Et skudd fra Martin Rønning Ovenstad ble først stoppet av Deumeland, men returen landet på streken. Der var Shuaibu Ibrahim og pirket inn ledelsen.

Start hevet seg noe etter at hjemmelaget tok ledelsen, men de brune kontrollerte inn seieren og de livsviktige poengene.

Start har Brann og Vålerenga i sine to siste kamper, mens Mjøndalen møter Rosenborg og Aalesund.

Godset mistet poeng på overtid

Kristoffer Tokstad trodde han skulle bli kveldens helt da han banket inn ledelsen ti minutter før full tid. Så dukket Alexander Ammitzbøll opp og fikset 2-2.

Med ti minutter igjen trodde Tokstad han sørget for Strømsgodset-seier da han banket inn 2-1. Da hadde Peter Therkildsen allerede utlignet Johan Hoves ledermål. Men helt på tampen stanget Ammitzbøll inn utligningen for Haugesund.

– Dette er tungt. Jeg føler ikke de har noen store sjanser, smen å får de noen legg på slutten og scorer et pissemål. Ekstremt skuffende, sa Tokstad etter kampen.

Resultatet gjør at drammenserne fortsatt ligger på kvalifiseringsplass. Henrik Pedersens menn har nå 25 poeng, ett opp til Start på trygg grunn. Ned til Mjøndalen på nedrykksplass er det også ett poeng.

Godset har også en kamp til gode på nedrykkskonkurrentene sine ettersom kampen mot Odd ble utsatt som følge av koronasmitte.

Eliteserien menn søndag, 28. runde:

Bodø/Glimt – Stabæk 5-2 (3-0)

Aspmyra stadion: 600 tilskuere.

Mål: 1-0 Philip Zinckernagel (3), 2-0 Kasper Junker (str. 12), 3-0 Ulrik Saltnes (19), 4-0 Zinckernagel (51), 5-0 Sondre Brunstad Fet (68), 5-1 Kosuke Kinoshita (90), 5-2 Kinoshita (90).

Dommer: Sivert Amland, Fana.

Gult kort: Sturla Ottesen, Nicolas Pignatel Jenssen, Stabæk.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Marius Lode (Hugo Vetlesen fra 63.), Marius Høibråten, Fredrik Bjørkan (Morten Konradsen fra 80.) – Sondre Brunstad Fet (Vegard Leikvoll Moberg fra 71.), Patrick Berg (Elias Kristoffersen Hagen fra 80.), Ulrik Saltnes – Philip Zinckernagel, Kasper Junker, Ola Solbakken (Sebastian Tounekti fra 63.).

Stabæk (4-3-3): Marcus Sandberg – Sturla Ottesen, Yaw-Ihle Amankwah (Nicolas Pignatel Jenssen fra 56.), Gustav Valsvik, Mats Solheim (Kosuke Kinoshita fra 80.) – Sammy Skytte, Emil Bohinen, Kaloyan Kostadinov – Luc Kassi (Darren Maatsen fra 46.), Marcus Antonsson (Kornelius Normann Hansen fra 46.), Oliver Edvardsen (Erik Botheim fra 80.).

Brann – Sarpsborg 1-1 (0-0)

Brann stadion: 600 tilskuere.

Mål: 0-1 Gaute Vetti (52), 1-1 Kristoffer Barmen (75).

Dommer: Dag Vidar Hafsås, Kolstad.

Gult kort: Jón Gudni Fjóluson, Brann, Bjørn Inge Utvik, Sebastian Jarl, Ole Jørgen Halvorsen, Sarpsborg.

Brann (4-2-3-1): Håkon Opdal – Ole Didrik Blomberg, Jón Gudni Fjóluson, Vegard Forren, Thomas Grøgaard – Petter Strand, Kristoffer Barmen – Sander Svendsen (Gilli Rólantsson fra 65.), Robert Taylor, Mathias Rasmussen (Fredrik Haugen fra 65.) – Daouda Bamba.

Sarpsborg (4-5-1): David Mitov Nilsson – Magnar Ødegaard, Bjørn Inge Utvik, Sebastian Jarl, Joachim Thomassen – Ole Jørgen Halvorsen, Anton Salétros, Nicolai Næss, Gaute Vetti (Jordan Adéoti fra 78.), Tobias Heintz (Mohamed Ofkir fra 78.) – Sulayman Bojang.

Mjøndalen – Start 1-0 (0-0)

Consto arena: 200 tilskuere.

Mål: 1-0 Shuaibu Lalle Ibrahim (48).

Dommer: Tom Harald Hagen, Brandval.

Gult kort: Isaac Twum, Quint Jansen, Mjøndalen.

Mjøndalen (4-3-2-1): Jorge Vieira – Syver Skaar Eriksen, Markus Nakkim, Sondre Solholm Johansen, Vetle Dragsnes – Isaac Twum, Christian Gauseth, Martin Rønning Ovenstad (Joackim Olsen Solberg fra 85.) – Shuaibu Lalle Ibrahim (Quint Jansen fra 85.), Tonny Brochmann (William Sell fra 76.) – Fredrik Brustad (Lars Olden Larsen fra 66.).

Start (4-3-3): Jonas Deumeland – Eirik Wichne, Joackim Jørgensen (Vegard Bergan fra 60.), Jesper Daland, Kristoffer Tønnessen – Kasper Skaanes (Martin Ramsland fra 60.), Erlend Segberg, Eirik Schulze – Christian Bolaños (Mathias Bringaker fra 72.), Eman Markovic (Henrik Robstad fra 89.), Kevin Kabran.

Sandefjord – Viking 2-2 (1-0)

Mål: 1-0 Rufo (25), 2-0 Rufo (73), 2-1 Veton Berisha (76), 2-2 Berisha (89).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier IL.

Sandefjord (4-2-3-1): Jacob Storevik – Brice Wembangomo, Lars Grorud, Marc Vales, Mats Haakenstad (Martin Kreuzriegler fra 80.) – Lars Markmanrud, Harmeet Singh (Emil Palsson fra 81.) – Rufo, Kristoffer Normann Hansen, Deyver Vega (Vidar Ari Jonsson fra 65.) – Sivert Gussiås (Sander Risan Mørk fra 53.).

Viking (4-3-3): Arild Østbø – Sebastian Sebulonsen, Henrik Heggheim, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl – Ylldren Ibrahimaj (Fredrik Torsteinbø fra 58.), Joe Bell, Samúel Fridjónsson – Even Østensen (Jefferson De Souza fra 27.), Tommy Høiland (Veton Berisha fra 58.), Sondre Auklend (Yann-Erik de Lanlay fra 57.).

Strømsgodset – Haugesund 2-2 (1-0)

Marienlyst stadion: 200 tilskuere.

Mål: 1-0 Johan Hove (25), 1-1 Peter Therkildsen (69), 2-1 Kristoffer Tokstad (80), 2-2 Alexander Ammitzbøll (90).

Dommer: Marius Hansen Grøtta, Malmefjorden.

Gult kort: Niklas Gunnarsson, Herman Stengel, Strømsgodset, Kristoffer Velde, Peter Therkildsen, Haugesund.

Strømsgodset (4-3-3): Viljar Myhra – Lars Vilsvik (Andreas Rosendal Nyhagen fra 71.), Niklas Gunnarsson (Ari Leifsson fra 72.), Sondre Fosnæss Hanssen, Halldor Stenevik – Johan Hove, Herman Stengel, Mikkel Maigaard – Valdimar Ingimundarson (Kristoffer Tokstad fra 71.), Lars-Jørgen Salvesen, Moses Mawa.

Haugesund (4-3-3): Frank Stople – Mikkel Desler, Fredrik Pallesen Knudsen, Benjamin Tiedemann Hansen, Alexander Stølås – Thore Pedersen (Joakim Våge Nilsen fra 70.), Kevin Martin Krygård, Bruno Leite (Alexander Ammitzbøll fra 83.) – Peter Therkildsen, Ibrahima Wadji (Ibrahima Koné fra 70.), Kristoffer Velde.

Senere kampstart: Molde - Aalesund

Spilles mandag: Vålerenga - Rosenborg