Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.

Nyheten om Mitters avskjed kommer bare uker etter at det ble kjent at helsepersonellet til herrelandslaget varslet om uholdbare arbeidsforhold under Mitter.

Flere i helseteamet skal ha vurdert å slutte som følge av østerrikerens røffe lederstil, og ord som «hersketeknikker», «latterliggjøring», «usynliggjøring» og bruk av «skarpe irettesettelser» ble nevnt i varselet som ble sendt til alpinlandslaget, skiforbundet og Arbeidstilsynet.

Mitter har hatt stor suksess som norsk landslagstrener. Han har vært tilknyttet Norges Skiforbund i 12 år.

– Det er på tide å flytte ned til Østerrike igjen med familien, sier Mitter til NRK og legger til at han ikke kunne takke nei til trenertilbudet i hjemlandet.

