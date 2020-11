Mistet sitt ufødte barn, nå går Lunde inn i EM-troppen

Hjemme i Norge har nå Katrine Lunde meldt seg til disposisjon for EM-troppen. Lunde meldte forfall til mesterskapet på grunn av graviditet, men dessverre har hun mistet det ufødte barnet.

– Vi er lei oss for at vi mistet det ufødte barnet vårt, og hadde virkelig sett fram til å bli en større familie. Dessverre gikk det ikke denne gangen. Jeg har trent bra etter at dette skjedde, og har stilt meg til disposisjon for EM-troppen. Planen er at jeg reiser til Danmark og slutter meg til laget når jeg har gjennomført det nødvendige testregimet. Jeg gleder meg virkelig til å være sammen med lagvenninnene i EM og i førjulstiden, sier Katrine Lunde.

Ny positiv test

Silje Solberg testet seg på nytt i Ungarn og også den testen var positiv. Hun må derfor testes igjen i neste uke. Det er et krav at alle spillere kan vise til en negativ PCR-test før innreise til Danmark, heter det i en pressemelding fra håndballforbundet.

– Formen og kroppen kjennes bra, men dessverre testet jeg positivt igjen. Det er jeg selvsagt veldig lei meg for, fordi det kribler i magen etter å spille EM, men i dette tilfellet er det ikke opp til meg, annet enn å håpe at neste ukes test er negativ, sier Silje Solberg.

– Det er selvfølgelig leit for Silje at hun fortsatt må vente på negativ covid-test. Her må naturen gå sin gang, og som Silje håper vi negativ test til uken. Vi jobber videre med det gode målvaktsteamet som er på plass her, som gjorde en god jobb i kampene mot Danmark. De er forberedt på å stå de første kampene i mesterskapet, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Klar til tredje kamp

Lunde vil komme inn i det store målvaktsteamet, og vil tidligst kunne være aktuell for spill til tredje kamp i mesterskapet.

– Vi synes alle det er trist at Katrine og Nikola mistet barnet sitt, og gir dem vår støtte i denne situasjonen. Katrine har trent bra hjemme i Kristiansand, og får ytterligere en uke med god trening sammen med reservene/rekruttlandslaget kommende uke, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Katrine Lunde formidler at hun på det nåværende tidspunkt, og underveis i EM, ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer om at hun mistet sitt ufødte barn.