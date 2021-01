Etter 115 spilte minutter scoret Juanan Casanova seiersmålet som sørget for en skikkelig skrell. Real Madrid stilte med mange førstelagsstjerner fra start, men maktet ikke å slå laget som til daglig spiller i Segunda B-divisjonen.

Martin Ødegaard var imidlertid ikke med. Det var storoppslag i spanske medier inn mot kampen om at nordmannen ønsker seg et utlånt etter å ha blitt vraket fra Real-troppen flere ganger.

Oppgjøret startet oppskriftsmessig for gjestene fra Madrid. Eder Militao scoret på overtid i første omgang og sørget dermed for 1-0-ledelse til pause.

Ti minutter før slutt utlignet Jose Solbes for lille Alcoyano. Men det var ikke det eneste sjokket som skulle ramme Zinédine Zidane og hans menn. De må reise hjem etter et meget pinlig nederlag, mens vertene er klar for åttedelsfinale i cupen.

ALCOYANO-REAL MADRID 2-1 SLUTT



Antall LaLiga-kamper for de TI spillerne som avsluttet kampen for Alcoyano: 1 (keeper José Juan Figueras, i 2003)



Antall LaLiga-kamper for de ELLEVE spillerne som avsluttet kampen for Real Madrid: 1566.



Herregud så flaut for Real Madrid & Zidane. — Petter Veland (@ViaplayVeland) January 20, 2021

