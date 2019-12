Mildvær skaper trøbbel for Tour de Ski

Tour de Ski blir høydepunktet i den første mesterskapsfrie langrennssesongen siden 2016.

– Lenzerheide er i øyeblikket påvirket av det varme været i Sentral-Europa. Arrangøren prøver å få til en tre kilometer lang løype. Sprint-traseen samme sted er sikret, sier Pierre Mignery til NTB.

Han er renndirektør for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Her er tidene og distansene for hele verdenscupen: Tour de Ski dag for dag

– Hva er alternativet dersom Lenzerheide ikke klarer å snølegge løypa på tre kilometer?

– Vi vil se på hva vi skal gjøre etter at perioden med varmt vær og vind er over. I Toblach (Italia) og Cavalese (Italia) skal det ikke være noen problemer, sier Mignerey.

Johannes Høsflot Klæbo og Ingvild Flugstad Østberg er tittelforsvarere. Sistnevnte kan bli hjemme i år. Hun har fått startnekt i flere renn denne sesongen.

Dette er programmet for Tour de Ski:

28. desember: Fellesstart 10 og 15 kilometer fri teknikk i Lenzerheide.

29. desember: Sprint fri teknikk i Lenzerheide.

30. desember: Ingen konkurranse.

31. desember: 10 og 15 km fri teknikk i Toblach.

1. januar: Jaktstart 10 og 15 km klassisk i Toblach.

2. januar: Ingen konkurranse.

3. januar: 10 og 15 km fellesstart klassisk i Cavalese (Italia).

4. januar: Sprint klassisk i Cavalese.

5. januar: 10 kilometer fellesstart fri teknikk i Cavalese.